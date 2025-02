Benedetta Porcaroli e Deva Cassel, due anime de Il Gattopardo: tra dark glamour e total white

L’eleganza di Benedetta Porcaroli e Deva Cassel all’anteprima de "Il Gattopardo". Il fascino audace incontra la raffinatezza del bianco in due look

Il debutto della serie Netflix Il Gattopardo ha acceso i riflettori su un cast di talento, ma anche sui look iconici sfoggiati durante l’anteprima. Tra le protagoniste, Benedetta Porcaroli e Deva Cassel hanno incantato con due scelte di stile diametralmente opposte, ma entrambe di una raffinatezza assoluta. Da un lato, l’eleganza rigorosa e sensuale di Benedetta, che abbraccia il dark glamour.

Dall’altro, il candore sofisticato di Deva, che incarna la purezza di un total white dalla linea morbida e leggera. Due interpretazioni opposte del potere della moda, che riflettono il loro carattere e, in un certo senso, anche quello dei personaggi che interpretano nella nuova trasposizione del capolavoro di Tomasi di Lampedusa.

Benedetta Porcaroli: la guerriera contemporanea in Prada

Benedetta Porcaroli è ormai un volto familiare nel mondo della moda. Dopo anni di collaborazioni con Gucci e Alessandro Michele, e un legame sempre più stretto con Valentino, l’attrice si è fatta conquistare dal minimalismo intellettuale di Miuccia Prada. E il suo look per l’anteprima de Il Gattopardo ne è la dimostrazione perfetta.

Il completo, preso direttamente dalla sfilata Prada di settembre, è un capolavoro di sartorialità decostruita. Il blazer oversize in lana grigia ha un taglio maschile e una struttura volutamente loose, che si bilancia con il bustier metallico che sfoggia sotto, un vero statement piece.

Un’armatura contemporanea che la trasforma in una moderna guerriera del Made in Italy, perfettamente in linea con la visione audace del brand. La gonna midi plissettata aggiunge movimento e leggerezza, mentre gli accessori – un’ampia cintura in pelle con dettagli metallici e mocassini con tacco basso – completano l’ensemble con un tocco di rigore sofisticato.

Il beauty look è altrettanto studiato: capelli sciolti in onde morbide, labbra color terra e uno sguardo intenso sottolineato da un trucco nude sofisticato. Benedetta Porcaroli porta in scena un’eleganza consapevole, forte e moderna, che riflette perfettamente la nuova visione del suo personaggio nella serie Netflix.

Deva Cassel: il total white della nuova generazione

Se Benedetta incarna il fascino della femme fatale contemporanea, Deva Cassel è l’essenza della bellezza eterea. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel sta conquistando il fashion system con la sua grazia magnetica e il suo portamento naturale. Per l’anteprima de Il Gattopardo, ha scelto un total look bianco che è un inno alla purezza e alla raffinatezza senza tempo.

Il completo giacca-pantalone, impeccabilmente sartoriale, gioca sulle proporzioni e sulla leggerezza dei tessuti. Il blazer oversize cade morbido sulle spalle, lasciando intravedere la camicia bianca sbottonata con nonchalance, per un effetto effortless chic che sembra rubato ai grandi divi del cinema italiano. I pantaloni a gamba ampia, a vita alta, slanciano la silhouette e conferiscono al look un’aura di eleganza fluida e moderna.

Anche nel make-up, Deva sceglie la semplicità sofisticata: labbra leggermente glossate, incarnato luminoso e uno sguardo definito da un tocco di mascara. I capelli sciolti in onde naturali enfatizzano la sua bellezza delicata, che non ha bisogno di artifici.

Benedetta Porcaroli: tra cinema, amore e una nuova visione del Gattopardo

Oltre al suo look impeccabile, Benedetta Porcaroli si è fatta notare anche per le sue dichiarazioni in un’intervista recente, dove ha raccontato il suo approccio al personaggio di Concetta e la sua visione dell’amore.

Nella nuova serie Il Gattopardo, la sua Concetta non è più la giovane donna rassegnata e silenziosa del film di Luchino Visconti, ma un personaggio più complesso, consapevole e forte.

“Concetta era la perdente, la “zitella” che non vuole nessuno e che subisce il tradimento di Tancredi in silenzio. Qui le diamo più consapevolezza: Concetta trova una grande forza dentro di sé e capisce che ha idealizzato l’uomo che ama. E quando lui tornerà sarà troppo tardi” ha raccontato Benedetta, spiegando come il suo personaggio sia stato riletto in una chiave più moderna e sfaccettata.

Parlando della sua vita privata, ha svelato anche il suo rapporto con l’amore, confessando di non soffrire più come un tempo: “Da ragazzina soffrivo tanto per amore, ero sempre alla ricerca dello Sturm und Drang, mi infilavo in situazioni impossibili, associavo all’amore qualcosa di un po’ traumatico. Con gli anni ho capito che è così bello stare con chi ti vuole e che non vale la pena perdere tempo con gli altri”. Una maturità sentimentale che si riflette anche nella sua carriera, dove sceglie con consapevolezza i ruoli da interpretare e i progetti a cui dedicarsi, sempre con la determinazione e il fascino che la contraddistinguono.