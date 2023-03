Francesca Fagnani si confessa: “Le tre ‘Belve’ che sogno di intervistare”

Per il dispiacere di tanti oggi a partire dalle 21,20, su Rai 2, andrà in onda l’ultima puntata di Belve il talk show condotto da Francesca Fagnani che – dopo diverse edizioni in seconda serata – è approdato in prime time ottenendo, putata dopo puntata, un discreto successo di pubblico.

La giornalista proprio questa mattina è stata ospite di Fiorello a Viva Rai 2 e durante la chiacchierata con il one man show ha confessato chi sono “le Belve” che sogna ancora di intervistare.

Francesca Fagnani: “Ecco chi sono le ‘Belve’ che mi piacerebbe intervistare”

La prima serata del talk show di Francesca Fagnani, Belve, si concluderà stasera. Il programma, nato nel 2018 su Nove e poi approdato in Rai nel 2021, è stato per diverso tempo la trasmissione di traino della seconda serata di Rai 2, prima di ottenere la promozione in prime time dopo il Festival di Sanremo di cui, tra l’altro, la Fagnani è stata co-conduttrice nella seconda serata.

Proprio stamattina la giornalista è stata tra gli ospiti di Viva Rai 2 e durante la chiacchierata con il padrone di casa Fiorello (tra l’altro protagonista dello spot che annunciava il passaggio in prima serata di Belve) ha confessato al pubblico chi sono i personaggi che ancora sogna di intervistare.

L’ormai iconica domanda che apre ogni sua intervista – “Che Belva si sente?” – la Fagnani desidera in particolare di farla a tre donne. “Oltre a te, Fiorello” ha, infatti, affermato la conduttrice a Viva Rai 2 “Mi piacere intervistare Maria De Filippi, Barbara d’Urso, Elly Schlein”.

La Schlein, di recente divenuta la prima Segretaria donna del PD, pare che effettivamente sia stata invitata proprio in questa edizione di Belve, declinando gentilmente la proposta probabilmente per via dei numerosi impegni pregressi.

Fonte: IPA

Belve, ultima puntata: gli ospiti di Francesca Fagnani

Ancora non si sa se il prossimo anno Belve tornerà in onda con una nona edizione e se lo farà in prima o in seconda serata. Il programma, infatti, ha leggermente arrancato con gli ascolti dopo la promozione in prime time, prima di ottenere un buon risultato di pubblico.

In attesa di avere qualche certezza in più – e magari di vedere davvero Maria De Filippi, Barbara d’Urso ed Elly Schlein (e anche Fiorello) sedute sullo sgabello di fronte a Francesca Fagnani – non resta che goderci l’ultima puntata di questa edizione del programma che vedrà tre straordinari protagonisti oggetto di altrettante irriverenti interviste.

La Fagnani, infatti, stasera con la sua immancabile agendina tra le mani, intervisterà Ornella Vanoni, Claudia Pandolfi e Claudio Amendola. Non mancherà ovviamente neanche il video delle Eterobasiche in chiusura della puntata.

Molto attesa, in particolare, è l’intervista di stasera alla Pandolfi la quale, in esclusiva a Belve, ha confessato di essersi innamorata di una donna.

In tanti si sono chiedono come faccia la Fagnani (campagna da diversi anni del collega Enrico Mentana) a far aprire i propri ospiti. La stessa giornalista ha risposto a questa domanda in una recente intervista.

“Mi preparo, studio e leggo tutto quello che è stato scritto su un personaggio e ciò che ha detto” ha affermato “Non bisogna considerare chi si ha davanti come un monumento. Si è grati per l’ospite che ha accettato l’invito. Però bisognerebbe mantenere piano paritario o comunque non avere la devozione. Ogni persona va intervistata in base alla propria vita e al proprio ruolo”.