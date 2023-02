“Belve”, chi sono le Eterobasiche che faranno da spalla a Francesca Fagnani

Fonte: IPA Francesca Fagnani a Belve con le Eterobasiche

Dopo il grande successo delle passate edizioni, andate in onda prima su Nove e poi in seconda serata su Rai 2, il ruggente talk show diretto e curato da Francesca Fagnani, Belve, sta finalmente debuttare in primissima serata.

Insieme alla conduttrice, ormai ben nota per le sue domande taglienti, vedremo anche un duo di ragazze che da Instagram, proprio grazie alla Fagnani, approderanno per la prima volta in tv: Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, conosciute sul web come le Eterobasiche.

Belve: chi sono le Eterobasiche

Reduce dalla co-conduzione della seconda serata di Sanremo, dove ci ha regalato un forte monologo sulle carceri minorili, Francesca Fagnani sta per iniziare una nuova edizione del programma che l’ha resa famosa al grande pubblico: Belve.

Nella prima puntata del talk show a essere intervistati dalla giornalista romana saranno Naike Rivelli (che per l’occasione ha scelto un look da Catwoman), Anna Oxa (anche lei fresca di un Sanremo dove non sono mancate le polemiche a suo carico), Ignazio La Russa e Wanda Nara.

Per il passaggio in prima serata su Rai 2 la Fagnani ha inoltre scelto di avere al proprio fianco due spalle d’eccezione, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, giovanissimi talenti che da tempo sono conosciute sul web per il loro profilo Instagram Eterobasiche che a oggi vanta 220 mila follower.

Nella pagina pensata e creata da Valeria e Maria Chiara, le amiche danno vita a divertenti sketch dove in prima persona recitano nel ruolo di due maschi eterosessuali (per l’appunto) basici e mettono in scena parodistici siparietti con lo scopo di prendere in giro i pregiudizi che a volte gli uomini hanno sulle donne o il mondo lgbtq+ ma anche di scherzare sulle varie ossessioni dei ragazzi loro coetanei, quali il calcio e i videogiochi.

Gli sketch delle due ragazze, ovviamente spesso strizzano l’occhio anche ai temi più caldi del momento, come ad esempio il catcalling.

Eterobasiche a Belve: chi sono Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani

Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, sono i volti del profilo social Eterobasiche che Francesca Fagnani (soprannominandole “belvette”) ha coraggiosamente scelto come spalle della nuova edizione di Belve. La conduttrice ha infatti scommesso sulle due venticinquenne che ha voluto fortemente proprio fianco in questa avventura in prime time.

La Eterobasiche hanno all’inizio deciso di prendersi gioco dei luoghi comuni sugli uomini solo per divertirsi ma la loro idea, alla base del profilo Instagram, ha mietuto subito un grandissimo successo sul web e le loro parodie sulle “mille sfumature di maschi etero basic” sono diventate virali.

Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani come content creator curano insieme il profilo che gli è valso il salto dai social alla tv ma lavorano spalla a spalla anche al di là di Instagram, sempre in un’attività legata al web. Le due, infatti, sono rispettivamente direttrice e vice-direttrice artistica della piattaforma web Generazione.

Del privato delle due Eterobasiche si sa, per loro scelta, molto poco se non che Valeria De Angelis ha venticinque anni ed è laureata in Design mentre Maria Chiara Ciocolani, di un anno più piccola, è laureata in Filosofia e ha vissuto per qualche tempo a Bergen.