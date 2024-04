Anticipazioni Belve, ospiti e storie di stasera 30 aprile: riflettori puntati sul gran finale

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Francesca Fagnani a Belve

Belve, il talk show incisivo e spesso provocatorio condotto dall’inarrestabile Francesca Fagnani arriva alla decima edizione. Dopo aver trovato casa su Rai 2 dopo un debutto sul NOVE, si avvia a concludere con una puntata che promette di essere ricca di sorprese, riflessioni profonde e un pizzico di comicità irresistibile. Martedì 30 aprile 2024, alle ore 21:20, prepariamoci a salutare la stagione con una serata all’insegna del talento e della spontaneità.

Anticipazioni Belve, ospiti e storie di stasera 30 aprile

La quinta e ultima puntata di questa serie ci regalerà incontri con personalità di spicco che hanno segnato il panorama culturale e sociale italiano. Tra gli ospiti attesi, Francesca Pascale si distingue non solo per il suo passato politico e come ex compagna di Silvio Berlusconi, ma anche per il suo recente matrimonio con la cantante Paola Turci, un evento che ha suscitato grande interesse mediatico e approvazione sociale per la visibilità data alla comunità LGBTQIA+.

Accanto a lei, il pubblico avrà il piacere di ascoltare Mara Maionchi, la talent scout che con la sua verve e autenticità non manca mai di lasciare un’impronta indelebile. Mara, nota per la sua sincerità, discuterà di temi come le dipendenze e la sua esperienza personale con il gioco d’azzardo, un argomento di grande rilevanza che tocca molte vite al di là dello schermo.

A completare il trio di ospiti ci sarà Piero Chiambretti, figura emblematica della televisione italiana, noto per il suo stile unico e le interviste taglienti. Chiambretti è pronto a fare il suo ritorno in Rai con nuovi progetti che promettono di infondere nuova vita nel panorama televisivo italiano.

Oltre alle interviste, la serata sarà arricchita da momenti di leggerezza e comicità, grazie all’intervento delle Eterobasiche, il duo comico formato da Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani. Con il loro humor fresco e pungente, porteranno in scena dinamiche quotidiane e conversazioni stereotipate, offrendo un divertente spaccato della società contemporanea.

Francesca Pascale e la storia con Forza Italia

Francesca Pascale si è avvicinata a Forza Italia sin dalla giovane età, motivata da una profonda ammirazione per Silvio Berlusconi, sentimento che le era stato trasmesso dai suoi genitori. A soli 20 anni, ha fatto il suo ingresso nel consiglio provinciale della sua città, occupandosi delle deleghe allo Sport e allo Spettacolo per il Pdl (poi divenuto Forza Italia).

Nel 2004, ha contribuito alla fondazione del comitato Silvio ci manchi, un gruppo di supporto dedicato a Berlusconi, incontrato personalmente nel 2006 e con cui ha avuto una relazione ufficializzata nel 2012, divenendo così ufficialmente la fidanzata del Cavaliere.

Nonostante il forte legame personale e politico con Berlusconi e il partito, nel corso degli anni, Francesca ha sviluppato un crescente impegno nel campo dei diritti civili, culminato con la fondazione dell’associazione I colori della libertà nel 2014. Questa associazione si è dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e alla promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+, dimostrando un orientamento progressista in forte contrasto con le linee più tradizionaliste di Forza Italia.

Nel 2021, di fronte alla crescente discrepanza tra le sue convinzioni sui diritti civili e la linea del partito, Francesca ha pubblicamente dichiarato di non potersi più identificare come elettrice di Forza Italia, decidendo così di abbandonare il partito a causa delle divergenze ideologiche insormontabili.