Isola, il grande ritorno di Elisa Isoardi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

È tempo di attesissimi ritorni, all’Isola dei Famosi 2021: la prossima puntata sarà ricca di sorprese che regaleranno grandi emozioni al pubblico. Protagonista della serata sarà indubbiamente Elisa Isoardi, pronta a tornare in scena a qualche settimana di distanza dal suo addio al reality show causato da problemi di salute.

La nuova settimana parte alla grande con un appuntamento stellare: l’Isola dei Famosi 2021 si rinnova con una serata all’insegna del divertimento e dei colpi di scena che ci intratterranno lunedì 3 maggio, sempre su Canale 5. Alla conduzione, Ilary Blasi sarà nuovamente la star dello show, con i suoi look straordinari e la sua travolgente simpatia. Mentre, a commentare le avventure dei naufraghi, saranno ancora una volta gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Ma cosa ci rivelerà la nuova puntata dell’Isola?

Le anticipazioni promettono grandi sorprese, a partire dagli ospiti presenti in studio. Per la prima volta, tre ex concorrenti torneranno in scena per raccontare la loro esperienza: Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Drusilla Gucci. Quest’ultima è stata eliminata nelle scorse settimane, dopo aver richiesto a gran voce ai suoi fan di non salvarla per poter fare finalmente ritorno a casa. Per lei l’avventura è stata particolarmente difficile, e negli ultimi giorni di permanenza in Honduras non aveva certo nascosto il suo desiderio di abbandonare il gioco.

Brando ed Elisa, invece, sono stati costretti a ritirarsi a causa di problemi di salute. Entrambi hanno avuto un piccolo incidente agli occhi: l’attore ha subito un distacco della retina, e una volta tornato in Italia si è dovuto operare per non mettere ulteriormente a rischio la sua vista. La Isoardi si è invece infortunata quando un lapillo di cenere le è entrato in un occhio, e per curarsi ha dovuto lasciare il reality. Solo pochi giorni fa, la conduttrice ha rivelato su Instagram di aver potuto finalmente togliere la benda, e presto la rivedremo in tutta la sua bellezza.

Se in studio ci saranno dunque tre grandi protagonisti, a Cayo Cochinos le sorprese non mancheranno. Occhi puntati su Ignazio Moser, l’ultimo arrivato: nel corso della serata dovrà sottoporsi alla prova dell’eroe, per permettere alla sua squadra di aggiudicarsi un importante premio. L’ex ciclista troverà ancora una volta il supporto della sua fidanzata Cecilia Rodriguez, che continuerà a fare il tifo per lui durante la sua difficile avventura all’Isola dei Famosi 2021. Infine, scopriremo chi verrà eliminato al televoto tra Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò.