Elisa Isoardi in costume su Instagram: tranquillizza sulle sue condizioni

Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi in bikini

Sorridente in un costume nero intero, cappello e occhiali da sole: Elisa Isoardi è apparsa così nella foto che ha pubblicato su Instagram per tranquillizzare tutti i suoi fan dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi a causa di un infortunio all’occhio.

Già una settimana fa aveva condiviso con i suoi numerosi follower un lungo post in cui ringraziava i tanti che si sono preoccupati per lei e aggiornava spiegando la situazione. Nella stessa occasione aveva anche tracciato un bilancio della sua esperienza in Honduras raccontando tra le altre cose: “Sono fiera del percorso fatto all’Isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere”. Nella foto si mostrava sorridente con la benda a coprirle l’occhio.

Anche nel nuovo post pubblicato su Instagram Elisa Isoardi appare felice: rilassata su una sdraio in giardino, in compagnia di un libro e del suo inseparabile barboncino Zenit con cui si mostra molto spesso sui social. A corredo dell’immagine la presentatrice ha scritto: “Ciao ragazzi, io sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali. E voi come state?”, didascalia accompagnata da un cuore. I commenti e i like non sono mancati: in tantissimi, infatti, hanno voluto fare sentire il proprio affetto alla presentatrice.

E se al momento la Isoardi si sta riprendendo dall’infortunio all’occhio, non mancano indiscrezioni sul suo futuro lavorativo che la vedrebbero già con un contratto firmato con Mediaset.

Quello che è certo è che per la conduttrice la stagione televisiva in corso ha portato grandi soddisfazioni, dopo la chiusura a giungo 2020 di La Prova del Cuoco di cui era la presentatrice. In autunno Elisa Isoardi ha preso parte con successo a Ballando con le Stelle dove insieme a Raimondo Todaro, ha formato una delle coppie più ammirate, tra i protagonisti indiscussi dell’edizione 2020. Poi è stata la volta dell’Isola dei Famosi dove si è distinta in maniera particolare e dove la sua bellezza è stata notata anche oltre manica con i complimenti del Sun.