Salta ancora la puntata de "L'Isola dei Famosi" del giovedì, perché Vladimir Luxuria non va in onda il 2 maggio

Fonte: IPA Marina Suma all'Isola dei Famosi

Salta ancora l’appuntamento L’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese, non va in onda il 2 maggio per lasciare spazio alle partite di Europa League. A rivelarlo era stata proprio la conduttrice durante la puntata del 29 aprile, rimandando così i telespettatori alla settimana successiva. C’è tutto il tempo, quindi, per appianare le divergenze che stanno dividendo i naufraghi che hanno visto ritirarsi moltissimi dei loro compagni, ultimo fra tutti il poeta bohèmien Pietro Fanelli.

Perché Isola dei Famosi non va in onda

Come abbiamo anticipato, la puntata di giovedì 2 maggio salta per lasciare spazio alle partite di Europa League, che inevitabilmente avrebbero monopolizzato un’ampia fetta di pubblico lasciando indietro le vicende dei naufraghi che stanno facendo del loro meglio in Honduras. L’eliminazione dei concorrenti in nomination è comunque solo rimandata, ma il gioco sta iniziando a farsi davvero difficile. La fame si sta facendo sentire e i continui ritiri non hanno fatto che acuire la tensione tra i pochi rimasti.

Poco chiaro, poi, il ritiro di Peppe Di Napoli che aveva dichiarato di aver lasciato il gioco perché sentiva troppo forte la mancanza della sua famiglia. A sollevare il sospetto è stata proprio Vladimir Luxuria, che gli ha chiesto apertamente di ammettere di essere affaticato e quindi di aver lasciato il gioco perché impossibilitato a continuare fisicamente. Lui ha insistito, ribadendo di aver abbandonato la sua avventura a Cayo Cochinos per stare vicino alla sua famiglia e tornare al suo lavoro di pescivendolo che ama moltissimo.

Quanto torna in tv

Isola dei Famosi torna in onda il 6 maggio, con la consueta puntata in prima serata. Non è certo che sia in diretta, dato che per diverse volte hanno preferito trasmettere una puntata registrata, ma una cosa è certa: il televoto sarà eliminatorio. Contrariamente alle edizioni precedenti, in cui fioccavano le seconde e talvolta le terze possibilità, in questa stagione l’eliminazione stabilita dal pubblico è definitiva. Non ci sono quindi altre chance per mostrarsi ai telespettatori e per conquistare la loro fiducia: la carta da giocare è quindi unica.

Di certo, la fortuna non è la cifra distintiva di quest’edizione di Isola dei Famosi. I ritiri volontari sono stati tantissimi mentre fa ancora discutere la squalifica di Francesco Benigno che continua a ribadire di essere stato fregato dalla produzione, anche dopo che sono state mostrate le immagini del diverbio con Artur Dainese che ha determinato il suo allontanamento dal programma con un provvedimento immediato che lui ha contestato duramente.

La nuova puntata con il reality, che quest’anno conta anche su Elenoire Casalegno nelle vesti di inviata, attesa per il 6 maggio su Canale5, dopo la puntata di Striscia La Notizia, e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Qui rimarrà anche per i giorni successivi, dove resta disponibile per la fruizione on demand. Nel corso della trasmissione, è inoltre possibile commentare grazie all’hashtag ufficiale che raccoglie centinaia di opinioni da parte degli utenti. Intanto, il televoto per l’eliminazione rimane aperto per determinare chi, tra i naufraghi, sarà il prossimo escluso dal gioco.