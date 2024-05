Fonte: IPA I naufraghi all'Isola dei Famosi

Un’edizione di certo non facile, per l’Isola dei Famosi, che era iniziata con intenti completamente diversi. Vladimir Luxuria aveva infatti sperato in una stagione senza ritiri, con un gruppo coeso e unito nella lotta alla sopravvivenza, ma così non è stato. Anzi, le defezioni sono state molteplici e hanno lasciato sguarnito il cast che ora attende di essere rinforzato con l’arrivo di nuovi naufraghi. Chi arriva in Honduras? Pare che sia sfumata la possibilità di un approdo di Sonia Bruganelli, che invece ha partecipato a Tennis & Friends.

Anticipazioni Isola dei Famosi, arriva Dario Cassini

I naufraghi aspettano la diretta ormai da molti giorni, dato che quella del giovedì è saltata per lasciare spazio alle partite di Europa League, e sono quindi in attesa di conoscere le novità che li riguardano. Vladimir Luxuria è ormai pronta a tutto, soprattutto dopo i numerosi ritiri che l’hanno messa a dura prova, ma ora è in atto una strategia volta a salvare il reality da una possibile chiusura anticipata. La nuova conduttrice non si dà per vinta e continua nel suo percorso, che ha raccolto con grande entusiasmo dopo l’esperienza come concorrente e opinionista sotto Ilary Blasi.

Tra i nomi dei nuovi naufraghi spunta quello di Dario Cassini, il comico che qualche anno fa ha partecipato a Ballando con le stelle senza risultati soddisfacenti. L’Isola dei Famosi potrebbe quindi essere una buona occasione per ritrovare il suo pubblico e per riscattarsi dalla sua ultima esperienza televisiva che non era stata all’altezza della sua carriera precedente. Il suo arrivo è previsto per il 6 maggio, con uno sbarco a sorpresa per gli altri naufraghi che sono rimasti senza aiuti sufficienti per procacciarsi il cibo quotidiano, se facciamo eccezione per le razioni di cibo disposte dal programma.

Daniele Radini Tedeschi si è infatti ritirato dal gioco dopo che si era già allontanato dal gruppo per accertamenti medici, ma di certo nessuno avrebbe mai immaginato che il suo percorso giungesse a conclusione. Il piglio polemico, con il quale aveva inteso condurre la sua esperienza in Honduras, non era davvero piaciuto a nessuno. Nemmeno quando si è mostrato controcorrente, minacciando di saccheggiare le scorte di cibo destinate ai suoi compagni. Si parla quindi certamente di questo, mentre Pietro Fanelli è già tornato in Italia e ha iniziato ad attaccare Fedez e alcuni telespettatori che ha definito come “manovali”.

Quando va in onda Isola dei Famosi

La nuova puntata di Isola dei Famosi va in onda il 6 maggio, su Canale5, dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia. Il programma è visibile anche sulla piattaforma di streaming dedicata e qui rimane disponibile per la fruizione on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda. Non solo: il reality, che è commentatissimo, vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni giorno raccoglie centinaia di opinioni. In studio, con Vladimir Luxuria, anche Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese, alla sua prima prova nel ruolo che ha preso con grande entusiasmo. Inviata speciale è invece Elenoire Casalegno, che ha preso il posto di Alvin e che sta dimostrando di essere perfetta per questo compito.