Fonte: Ufficio Stampa Striscia la notizia Tony Effe riceve il Tapiro d'oro di Striscia la notizia

È ufficialmente guerra tra Tony Effe e Valerio Scanu. L’ex allievo di Amici ha apertamente criticato il collega per la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo e non ha esitato a criticarlo per la sua scarsa intonazione e per la capacità di cantare. Il rapper, fidanzato di Giulia De Lellis, non ha preso particolarmente bene certe critiche e, raggiunto da Striscia la notizia che gli ha consegnato il Tapiro d’oro, ha mandato una serie di frecciatine al collega, ex concorrente di Amici.

Tony Effe contro Valerio Scanu a Striscia la notizia

Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia, ha consegnato il Tapiro d’oro a Tony Effe perché coinvolto in una polemica con il collega Valerio Scanu, che lo ha criticato sia a La volta buona di Caterina Balivo sia a Maschio Selvaggio di Nunzia De Girolamo per la sua performance al Festival di Sanremo, accusandolo di non saper cantare e di non essere intonato. La replica di Tony è stata piuttosto dura e tagliente.

“Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!“, ha replicato Tony Effe ai microfoni di Striscia la notizia. Poi ha rimarcato: “Sulla storia della collana tolta a me e non ad altri non mi sono attapirato molto. Perché lo sappiamo tutti, Sanremo è politica… Ma di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che cag**o il ca**o, tipo sto Valerio Scanu“.

Staffelli, ricordando il recente dissing con Fedez, gli ha poi chiesto chi fosse più stonato tra lui e l’ex marito di Chiara Ferragni e lui ha risposto (con l’ennesima, pesante, stoccata): “A Sanremo penso io, ma nella vita sicuramente lui”.

Le critiche di Valerio Scanu

Nell’ultimo periodo Valerio Scanu si è scagliato più volte contro i cantanti che utilizzando in maniera spropositata l’autotune. “Adesso con questo autotune cantano un po’ tutti“, ha detto senza troppi giri di parole l’artista sardo. Poi si è scagliato contro Tony Effe: “Non sa cantare, non è intonato per niente”, ha ribadito.

Con sicurezza in radio, senza lasciare spazio a troppi fraintendimenti. “Andare a Sanremo senza saper cantare? Beh, ce ne sono davvero tanti. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è Tony Effe. Non sto dicendo una cosa nuova, non stiamo di certo scoprendo l’America. Tony Effe non sa cantare, ma non solo per me. Non è intonato per niente”, ha aggiunto parlando proprio dell’ultimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e in cui il rapper si è presentato con Damme ‘na mano, un brano molto diverso da quelli è abituato il pubblico.

“Nella sua esibizione a Sanremo, neanche la forza di strumento così potente come l’autotune è riuscito a intonarla. Ma questo lo dico con la massima simpatia per Tony Effe”, ha concluso l’artista sardo, che nel 2010 ha trionfato al Teatro Ariston con il brano Per tutte le volte che, scritto dal vincitore di Ora o mai più Pierdavide Carone, anche lui ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.