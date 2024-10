Fedez, il commento a Valerio Staffelli dopo il tapiro

Fonte: Ufficio stampa Striscia la Notizia Valerio Staffelli consegna il tapiro a Fedez

L’ennesima discussione tra Fedez e Valerio Staffelli non è finita con la consegna del tapiro di Striscia, premio “satirico” che il rapper conosce fin troppo bene. Il servizio mandato in onda per omaggiarlo del cimelio dorato per via della sua vicinanza a due persone implicate nell’inchiesta degli ultras di Milan e Inter ha indisposto Fedez a tal punto da esternare una reazione anche nelle ore successive. Lo ha raccontato Valerio Staffelli a Striscia la Notizia.

Fedez, la reazione dopo la consegna del tapiro

È terminato con un ““Dopo ci sentiamo” il servizio in cui Valerio Staffelli ha consegnato a Fedez il tapiro dopo l’arresto del suo bodyguard implicato nell’inchiesta Doppia curva, per cui lui non è indagato. Una promessa, fatta con un certo fastidio, che il rapper ha mantenuto non senza qualche piccola spinta da parte dell’inviato.

In molti si sono chiesti cosa sia successo dopo la consegna del tapiro avvenuta tra visibile rabbia di Fedez e difficoltà di Staffelli, che potrebbe rischiare una querela. La risposta non è tardata ad arrivare: Michelle Hunziker ha intervistato l’inviato, che ha raccontato a Striscia la Notizia lo scambio di opinioni avvenute con il cantante di Sexy Shop dopo il servizio.

“Fedez non si è fatto vivo. L’ho cercato io oggi. Mi ha mandato due vocali, che non mi sembra il caso di diffondere, nei quali era molto adirato per il servizio di ieri. Si è innervosito. Ha anche detto che mi porterà in tribunale. Si è molto arrabbiato, perché gli ho chiesto dei suoi guardaspalle arrestati, coinvolti anche nella rissa con Iovino nata da una lite in discoteca con Fedez”.

A infastidirlo, poi, l’ironia che Staffelli ha messo nel citare il suo ex amico Luis Sal e il riferimento a Boem, la bibita che Fedez ha ideato in collaborazione con Lazza che pare volesse provare a far entrare al Meazza con l’aiuto di Luca Lucci: “Ha detto che ci vedremo in tribunale e che se vogliamo fare un altro servizio con Luis Sal che dice ‘dillo alla mamma, dillo all’avvocato’, possiamo farlo perché a lui non fa più ridere. A me invece fa sempre ridere. Io ho solo chiesto della bibita, non ho parlato male del prodotto. Non come ha fatto invece Tony Effe nel suo dissing”.

Fedez tra tapiri, dissing e rivelazioni

In un momento così complicato per la sua vita privata, la reazione di Fedez all’ironia di Staffelli non sorprende. Dopo la chiusura del rapporto con Chiara Ferragni, il rapper è ormai un volto fisso sulle testate e sui social.

Tra canzoni che si tramutano da dissing a dediche per Chiara, questioni di risse, tapiri indigesti e rivelazioni spigolose, come quella fatta da Taylor Mega, pare che Fedez fatichi davvero ad avere un attimo di pace. Lo scontro di barre tra lui e Tony Effe sicuramente non è stato di aiuto, ma ora le questioni legate alle curve del Meazza, per cui lui non è indagato, accendono un ulteriore riflettore su un personaggio che, nel bene o nel male, riesce sempre a far parlare di sé, che lo voglia o meno.