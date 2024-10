Striscia la Notizia, Tapiro d’oro a Fedez per l’arresto della guardia del corpo

Fonte: Striscia la notizia Fedez riceve il tapiro

Non finiscono le disavventure per Fedez. Dopo il chiacchierato dissing con Tony Effe e le dichiarazioni di Taylor Mega sul suo matrimonio, il rapper si è trovato coinvolto in un’altra spiacevole vicenda: la sua guardia del corpo è stata arrestata nell’ambito dell’inchiesta sulle curve dell’Inter del Milan. Un episodio per il quale il cantante riceverà da Striscia la Notizia l’ennesimo Tapiro d’oro nella puntata dell’1 ottobre. La reazione dell’ex signor Ferragni, tuttavia, non è stata delle più diplomatiche: Fedez ha infatti minacciato querele, rifiutando anche di rispondere alle rivelazioni sulla sua relazione aperta con Chiara.

Fedez riceve il Tapiro d’oro e minaccia querele

Non poteva sfuggire al radar di Antonio Ricci il momento piuttosto turbolento vissuto da Fedez. Nella puntata dell’1 ottobre di Striscia la notizia (in onda su Canale 5, alle ore 20.35), Valerio Staffelli consegna un nuovo Tapiro d’oro al rapper dopo l’arresto, nell’ambito dell’inchiesta sulle curve di Milan e Inter, di due ultrà rossoneri a lui molto vicini: Christian Rosiello e Islam Hagag (alias Alex Cologno). I due, che spesso appaiono accanto a lui nelle foto, erano le guardie del corpo del cantante e della sua famiglia.

Fonte: IPA

C’è di più: Rosiello e Cologno sono anche tra gli aggressori identificati nel pestaggio al personal trainer Christian Iovino, avvenuto lo scorso 22 aprile, al quale pare fosse presente anche Fedez. Intercettato a Milano da Valerio Staffelli, l’ex marito di Chiara Ferragni non ha preso bene la consegna di quello che, per lui, è il 14esimo Tapiro d’oro della carriera: “Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla” ha minacciato.



Fedez non risulta indagato nell’inchiesta, ma nell’ordinanza si leggono intercettazioni in merito ad una richiesta del rapper a Lucci per un “suo intervento per avere la possibilità di somministrare” una bevanda sponsorizzata dal cantante all’interno dello stadio Meazza. Nel dicembre scorso, poi, il cantante parlava sempre con Lucci anche “di una persona fidata” che “potesse occuparsi della sicurezza sua e della sua famiglia”.

Fedez, alla domanda su Taylor Mega scappa via

Approfittando dell’incontro ravvicinato con Fedez, Valerio Staffelli ha colto l’occasione per chiedere anche se le recenti dichiarazioni di Taylor Mega in merito alla sua relazione aperta con Chiara Ferragni fossero vere: “Ci sentiamo dopo”, ha chiosato il rapper evitando di rispondere.

Nell’ultima puntata de Le Iene, infatti, l’imprenditrice friulana (che ha avuto una relazione con il cantante milanese) si è lasciata andare ad una serie di dichiarazioni piuttosto esplicite sul matrimonio di quest’ultimo. “Corona ha accusato Fedez di aver tradito Chiara con me? In realtà non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. Parlo di un tipo di relazione in cui hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo” ha spiegato.

Di una cosa, però, la Mega si dice certa: “Se due persone sono belle unite è difficile che ne entrino altre all’interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non risale al 2019. È una cosa molto recente. Tra me e Fedez era più una cosa fisica, passionale. Non scriveva niente di che, io avevo la mia tangente e partivo”.