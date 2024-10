Fonte: IPA Ilary Blasi

Se c’è un gossip che tocca tutte le coppie Vip, spesso a rotazione, è la crisi. Basta una piccola mossa social per destare i sospetti, che serpeggiano dapprima su Instagram e poi sui principali quotidiani. Ma tra Ilary Blasi e Bastian Muller, alla vigilia dell’udienza con Francesco Totti, non c’è alcuna crisi. Anzi. La coppia è più solida che mai, e lui è ormai un habitué della tratta Francoforte-Roma. Ma come è nata questa voce? Facciamo un passo indietro.

Ilary Blasi e Bastian Muller non sono in crisi: come si è diffusa la voce

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno ancora insieme. Nelle ultime settimane, le voci su una loro presunta separazione si erano diffuse a macchia d’olio. Addirittura, a fine settembre, si è parlato di rottura inevitabile. Niente di più lontano dalla realtà. Le speculazioni erano iniziate dopo un periodo di assenza di Muller dal profilo della Blasi: inoltre, lei aveva cancellato tutte le foto presenti su Instagram insieme a lui (mossa fatta anche da Totti).

Con l’imprenditore, la Blasi condivide ormai più di un anno di relazione: a spegnere definitivamente le ipotesi è stata prima la conduttrice (che ha condiviso gli scatti all’Oktoberfest insieme a Muller, ormai una tradizione per la coppia) e, infine, il settimanale Chi, che ha pubblicato degli scatti della coppia, intenta a trascorrere del tempo insieme.

Sono stati in giro per il mondo, e quando sono a Roma vivono nella casa di Francesco Totti: proprio così. “La casa è e resta di Francesco“, ha più volte ribadito la Blasi. Come disposto dal tribunale, la conduttrice potrà viverci insieme alle figlie Isabel e Chanel (che non hanno ancora raggiunto la maggiore età), mentre Cristian si è trasferito e ha intrapreso la carriera di calciatore. Alla vigilia dell’udienza in tribunale con Totti, quindi, viene scacciata qualsiasi voce sulla crisi con Muller: la Blasi è felice, anche se la pace con l’ex Francesco è minata dalla compagna di quest’ultimo, Noemi Bocchi.

I rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi

“Totti e Blasi, inizia lo show delle udienze per il divorzio con un colpo di scena. Lui è pronto a far pace con Ilary ma Noemi non vuole”. Diva e Donna ha specificato i rapporti oggi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che non sarebbero dei più idilliaci. Ma non per scelta loro, perché Noemi Bocchi sarebbe gelosissima. La pace rimane lontanissima anche secondo Chi: “La coppia dovrà presentare prove, testimonianze e svelare le proprie carte”, ma potrebbero non raggiungere un accordo.

Tuttavia, pare al contempo che potrebbero non essere interpellati dei testimoni, con la paura che “trapelino dettagli scottanti sulle relazioni extraconiugali di entrambi”. In effetti, la lista dei presunti testimoni è stata più volte al centro del chiacchiericcio: Noemi Bocchi, Cristiano Iovino, Alex Nuccetelli, Alessia Solidani o ancora un manager di Mediaset. Il tempo svelerà le carte che hanno deciso di usare Francesco Totti e Ilary Blasi, che però hanno un unico obiettivo in comune: proteggere i propri figli, Cristian, Chanel e Isabel, a ogni costo.