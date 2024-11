È la notizia del momento: Ilary Blasi è davvero incinta di Bastian Muller? Dopo lo scoop di Diva e Donna, tutto tace, o almeno: i diretti interessati non hanno commentato la notizia. A fare chiarezza è stato il giornalista Gabriele Parpiglia ai microfoni di Rtl 102.5.

Ilary Blasi incinta: la verità sulla presunta gravidanza

Non è la prima volta che si parla di una presunta dolce attesa di Ilary Blasi. Le notizie sulla gravidanza sono sempre delicate: spesso, i vip stessi ne hanno preso le distanze, smentendo, ma la conduttrice non ha aggiunto alcun commento dopo quanto riportato dal settimanale. Del resto, una smentita rimane pur sempre una notizia data due volte: “Gli amici dicono: darà un figlio a Bastian”, ma è davvero così? Galeotti sono stati una foto, un presunto pancino e la mano di Bastian Muller.

Il 15 novembre, al quadro dell’indiscrezione, si è aggiunta la voce del giornalista Gabriele Parpiglia. “È stato urlato ai quattro venti che è incinta Ilary Blasi. Smentiamo ufficialmente questa notizia: Ilary Blasi non è incinta”. In effetti, non è passato molto tempo dall’ultima indiscrezione in merito a una sua presunta gravidanza, ipotizzata già a dicembre 2023, quando non ha sciato a St. Moritz. Notizia, poi, più volte ripresa nel corso del 2024, e che non ha mai trovato riscontro: per la precisione, se n’è discusso tra luglio e agosto. Ma chissà se la conduttrice, in ogni caso, non voglia comunque allargare la famiglia con il suo nuovo amore, Bastian Muller.

Ilary Blasi, la nuova vita con Bastian Muller

Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha ritrovato il suo equilibrio con Bastian Muller. Una coppia che è stata spesso al centro di varie indiscrezioni, tra cui presunte gravidanze, per l’appunto, e crisi, sempre smentite. Ormai fanno coppia fissa da due anni: una storia d’amore, la loro, che è sempre andata a gonfie vele, a dispetto del chiacchiericcio in rosa. Lo stesso vale per Totti: nonostante la liaison con la giornalista Marialuisa Jacobelli, alla fine lui e Noemi hanno dimostrato la forza del loro amore. In questo caso, a dispetto di una notizia praticamente ufficiale, confermata dalla Jacobelli. Anche se un amico di Totti ha detto che non sarebbe successo nulla in albergo tra i due. “Ho parlato con un amico di Totti, il tradimento fisico con la Jacobelli non si è consumato”, ha detto Riccardo Signoretti a La Volta Buona. “C’è stato solo uno scambio di messaggi e per questo ha scelto la strada del silenzio. E Noemi l’ha perdonato”.

E proprio la causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe arrivata a un punto di svolta. Non ci sarebbe, in ogni caso, un accordo tra gli ex, ma vengono entrambi da un periodo comunque carico di tensioni. “L’addebito della separazione per infedeltà è una partita ancora tutta da giocare”, ha affermato il settimanale Oggi. e potrebbero testimoniare Cristiano Iovino, il personal trainer, e Alessia Solidani, amica e hair stylist di Ilary Blasi. L’infinita guerra degli ex dovrebbe finire in autunno… del 2025. Solamente dopo potrebbero presentare la richiesta di divorzio.