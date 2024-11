Ilary Blasi e Francesco Totti, è ancora guerra per la separazione: i testimoni chiave

La causa di separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti non accenna a concludersi. La conduttrice e l’ex Capitano della Roma sarebbero a un passo dalla pace dopo un lungo periodo di tensioni, ma ancora non c’è un accordo visto che nessuna delle parti sembra intenzionata a mollare: l’ex calciatore infatti avrebbe due nuovi testimoni per abbassare l’assegno di mantenimento.

Separazione Totti-Blasi, nessun accordo per la separazione: spuntano due testimoni

La causa di separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, che va avanti da quasi due anni, va avanti tra continui colpi di scena. Nonostante il gesto distensivo tra i due ex coniugi – che stando a quanto riportato da Repubblica si sarebbero stretti la mano durante uno degli ultimi incontri in tribunale – non ci sarebbe ancora un accordo per la separazione.

Lo fa sapere il settimanale Oggi, che svela nuovi dettagli e retroscena dell’ultima udienza dove i due si sono ritrovati faccia a faccia. Secondo quanto scritto sul giornale “l’addebito della separazione per infedeltà è una partita ancora tutta da giocare”: nelle prossime udienze arriveranno vari testimoni, due particolarmente importanti, chiamati da Totti.

Il primo è Cristiano Iovino, il personal trainer che, secondo il calciatore, avrebbe avuto un flirt con sua moglie nel 2021, e l’altra è Alessia Solidani, grande amica di Ilary Blasi nonché sua hair stylist, accusata dall’ex campione della Roma di aver fatto da tramite per organizzare gli incontri clandestini tra i due.

Sebbene le premesse non siano delle migliori, si dice che i legali di entrambi avrebbero lavorato a lungo per trovare un compromesso, che ancora però sembrerebbe difficile da raggiungere.

L’assegno di mantenimento

Se Francesco Totti riuscisse a raggiungere un accordo, per lui sarebbe più vantaggioso e riuscirebbe a ottenere una cifra di mantenimento per i figli inferiore rispetto ai 18-20 mila euro mensili che Blasi starebbe chiedendo, motivati con le spese di gestione della lussuosa villa e come fa sapere il settimanale Oggi anche a causa di “una contrazione delle sue entrate da quando ha rinunciato a condurre L’Isola dei famosi e La Talpa“.

D’altro canto gli avvocati dell’ex calciatore avrebbero un asso nella manica: i legali sostengono infatti che con la trasmissione Battiti e il docufilm Unica avrebbe guadagnato più di 700 mila euro (e starebbe già lavorando a un altro docufilm, non il seguito di Unica), quanto basta per un assegno inferiore almeno di 5 mila euro al mese rispetto a quanto chiede.

Inoltre la cifra si abbasserebbe anche perché il primogenito Cristian è ormai indipendente economicamente, visto che non risiede più nella casa di famiglia, gioca nell’Olbia Calcio e vive in Sardegna. Proprio lui potrebbe essere un altro testimone chiave nella definizione dei dettagli del divorzio.

Nel frattempo prima di vedere la fine di quella che sembra un’infinita battaglia legale dovremo aspettare ancora un bel po’: la sentenza dovrebbe arrivare nell’autunno del 2025 e a gennaio entrambi potrebbero poi depositare la richiesta di divorzio. E se ci fosse un patto che chiude la separazione, tutti e due potrebbero essere liberi nel giro di sei mesi.