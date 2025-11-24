Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Divorzio Blasi-Totti, la strategia anti matrimonio

Il tempo non ha guarito le ferite e il rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a essere interrotto. L’ex coppia più bella d’Italia fatica a voltare pagina e lo storico capitano della Roma lo ha più volte dimostrato. Qualche battutina di troppo in televisione, a evidenziare un certo fastidio che ancora serpeggia.

Non aiuta di certo il fatto che il divorzio sia ancora sul tavolo, con tutte le questioni economiche da risolvere del caso. Entrambi hanno però rapidamente voltato pagina, gettandosi in relazioni molto serie. Nel caso della conduttrice, inoltre, si parla già da un po’ di matrimonio. E se l’ex marito provasse a metterle in bastoni tra le ruote?

Il piano di Totti

È bene precisare come si parli di indiscrezioni, nel caso specifico svelate da Giuseppe Candela su Chi. Fatta questa doverosa premessa, a pochi mesi dalla nuova udienza del seguitissimo divorzio (marzo 2026), il clima tra Totti e Blasi sembra essere peggiorato.

Lei progetta il suo secondo matrimonio, legandosi così totalmente a Bastian Muller e chiudendo il capitolo precedente. Tanto proiettata verso il proprio futuro da infastidire, forse, il padre dei suoi tre figli.

Sappiamo bene come nei casi di divorzi spinosi non si parli soltanto di beni materiali, ma anche di sentimenti. L’aspetto umano ha un enorme peso, come l’affaire Rolex e borse ben dimostra. In questo clima, l’ex 10 giallorosso potrebbe decidere di fare la propria mossa e mettersi di traverso.

Ha più volte ribadito d’essere stato tradito e di non aver rotto i sacramenti del matrimonio per primo. Ciò considerando, dal suo punto di vista sarebbe “giusto” attuare una sorta di ripicca. Come? Allungando i tempi del divorzio e, di conseguenza, delle nuove nozze.

Divorzio: le questioni da risolvere

A marzo 2026 la nuova udienza, dunque, ma cosa c’è ancora in ballo tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Animosità a parte, in termini concreti si parla strettamente di divisione dei beni. Non è ancora stata risolta la vicenda dell’assegno di mantenimento, per non parlare poi della responsabilità genitoriale.

È chiaro come al prossimo appuntamento in aula i due arriveranno con animi ben diversi. Se davvero Ilary dovesse avere un eccessivo interesse ad accelerare, non si esclude che possa accettare un compromesso. Tutto a vantaggio di Totti, dunque, in grado di sfruttare la carta temporale. Marzo sarà un mese cardine sia per il loro equilibrio in quanto ex coppia con figli, sia per le due rispettive vite sentimentali.

