La causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che va avanti da quasi due anni, è giunta a un punto di svolta. I due ex coniugi si sono incontrati in Tribunale, dove sono stati definiti ulteriori dettagli sulla separazione, ed è qui che abbiamo assistito al primo vero gesto di pace tra loro. Secondo quanto riporta Repubblica, i due si sarebbero addirittura stretti la mano, lasciandosi alle spalle tutti i dissapori di questi mesi e sembrano disposti a guardare finalmente avanti. Cruciale potrebbe essere il ruolo del loro figlio maggiore Christian, ormai maggiorenne, chiamato al banco dei testimoni.

Cos’è successo in Tribunale tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Secondo quanto rivela Repubblica, che ha svelato i particolari dell’incontro di martedì in aula, il clima tra i due ex coniugi si è rivelato essere tutt’altro che conflittuale. Anzi, il gesto di distensione potrebbe suggerire una volontà di entrambi di chiudere rapidamente la partita che in questi anni si è giocata tra ripicche e sospetti, Rolex sottratti e perfino un documentario su Netflix.

“Un incontro formale, ma che ha attirato l’attenzione di chi era presente: tra i tanti, una persona ha anche chiesto un selfie con Totti, subito postato sui social. Sebbene la tensione tra i due sembra essersi attenuata, resta da vedere se questo potrà tradursi in un accordo extragiudiziale“, scrive il quotidiano, che precisa come Ilary Blasi abbia una gran fretta di concludere tutto entro l’autunno, per definire l’affidamento e l’assegno di mantenimento, oltre alla destinazione della casa coniugale che era già finita a lei in comodato d’uso fino alla maggiore età della piccola Isabel.

Rimane sul banco il tema dei tradimenti, probabilmente imputati a entrambe le parti, così come l’ammontare dell’assegno di mantenimento per il quale Francesco Totti vorrebbe una sostanziosa riduzione. La sentenza provvisoria lo obbligava infatti a corrispondere la somma di 12500 euro al mese più 40000 annui per il pagamento delle rette scolastiche delle ragazze, per un 75% del totale.

Il ruolo del figlio Christian come testimone

Il figlio maggiore della coppia, Christian, potrebbe avere un ruolo centrale nella definizione dei dettagli del divorzio e potrebbe per questo essere sentito come testimone. Ilary Blasi vorrebbe infatti che l’assegno di mantenimento aumentasse almeno fino a 18000 euro, da un lato perché i guadagni della conduttrice sono diminuiti con gli anni e dall’altro perché le spese per sostenere la villa all’Eur si sono rivelate più elevate del previsto.

Il legale di Francesco Totti ha però contestato l’istanza, ricordando dei guadagni legati a Battiti Live e al documentario Unica. L’avvocato ha inoltre precisato che il figlio maggiore Christian è indipendente e non risiede più nella casa di famiglia. Proprio lui potrebbe essere ascoltato come testimone dalla giudice Simona Rossi della prima sezione del Tribunale Civile di Roma. Il divorzio dovrebbe arrivare a breve, proprio come vorrebbe Ilary Blasi: nel frattempo, è finalmente arrivata la pace tra i due ex coniugi che si sono dati battaglia per moltissimo tempo, dopo un matrimonio lungo e una dolorosa separazione che hanno provato a rimandare fin quando hanno potuto.