Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

Il matrimonio con Francesco Totti è ormai un lontano ricordo. Ilary Blasi ha infatti voltato pagina da tempo e si sta dedicando a se stessa, oltre che a fare nuove esperienze e godersi la sua storia d’amore con Bastian Muller. La conduttrice romana, inoltre, appare molto diversa fisicamente, a cominciare dall’hair look che l’ha riportata indietro nel tempo e con il quale pare che abbia voluto tagliare definitivamente con il passato. E, ora, che ha ritrovato finalmente la serenità, non smette di sperimentare e di mostrarsi sotto una nuova luce.

Il nuovo look con i ricci afro

Ilary Blasi è una persona completamente nuova. I suoi punti fermi sono sempre loro, i suoi tre figli e la sua famiglia, ma adesso che la sofferenza per la separazione da Francesco Totti appartiene al passato, ha rivoluzionato il suo modo di vivere che ha assunto una prospettiva diversa. È stata infatti all’Oktoberfest, per il quale ha indossato il costume tradizionale, e – dopo la manifestazione – si è mostrata con una chioma leonina di ricci con cui è tornata ragazzina.

E sì, perché il tempo – per lei – sembra non passare mai. Gli occhi sono rimasti gli stessi, lo stesso azzurro intenso che ci aveva conquistati durante i suoi primi anni a Passaparola. Poi, la favola con Francesco Totti e il passaggio al biondo platino che ha tenuto per anni. Il ritorno al castano mou ha infatti stupito e, in qualche modo, ci ha riportati indietro di 20 anni. Lei, che è sempre stata fedele a se stessa, sembra non curarsi troppo di quello che le gravita intorno, procedendo spedita per la sua strada.

Fonte: IPA

Il futuro a Mediaset

In questo momento, Ilary Blasi è in pausa dal lavoro. L’ultima edizione di Isola dei Famosi, decisamente sottotono, ha comportato uno stop momentaneo del programma che potrebbe quindi fermarsi per un anno. Questa sarebbe la volontà di Pier Silvio Berlusconi, a lavoro per rivoluzionare i contenuti di Mediaset, e deciso a imboccare una nuova strada che possa cambiare le sorti delle sue Reti.

Il netto distacco con la narrazione degli ultimi anni si è così imbattuto anche sul reality, ormai storico, che viene riposto in soffitta in attesa di tempi migliori. A farne le spese è stata proprio la conduttrice, che in questo momento non ha alcun contratto aziendale. Lo ha rivelato lei ha Valerio Staffelli, in occasione della consegna dell’ultimo Tapiro d’Oro: “Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare l’Isola dei famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto”.

Intanto, la separazione burrascosa da Francesco Totti è ancora molto lontana dalla sentenza definitiva. Dopo aver ottenuto l’affidamento congiunto dei figli, rimane aperto il caso Rolex. Dalla collezione mancherebbero infatti diversi pezzi, tra cui alcuni particolarmente prestigiosi. Lei continua a dire di non saperne niente e respinge al mittente tutte le accuse: della preziosa collezione non sa niente e, a suo dire, possiede solo i pezzi di sua proprietà. La decisione finale potrebbe non arrivare prima del 2026.