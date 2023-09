Ilary Blasi ringiovanita in viola: il look su Instagram è esplosivo

Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

Ilary Blasi e la sua passione per il viola sono una certezza: la conduttrice, su Instagram, ha condiviso degli scatti super glamour sulla terrazza extralusso del ristorante Bulgari di Roma. Reduce dal Festival di Venezia 2023, dove ha anche ritirato il premio come Personaggio TV dell’anno, la Blasi è sempre l’ispirazione di stile giusta. E come non menzionare il suo nuovo – e incredibile – look? In molti l’hanno promossa: sembra ringiovanita. Ed è proprio così. Anche grazie alla maschera d’oro per il viso, suo piccolo segreto di bellezza.

Ilary Blasi, la foto glamour su Instagram in viola

Sicura di sé, sguardo rivolto alla fotocamera, il viola come colore e stile di vita: quella di Ilary Blasi è una rinascita in piena regola. “Stai benissimo e questo colore ti fa sembrare una ventenne”, ha scritto una fan, e non potremmo che essere più che d’accordo. Il nuovo look della Blasi le si addice particolarmente. Ma è anche il viola il colore perfetto per lei, che spesso ha sfoggiato anche in studio all’Isola dei Famosi, a prova di scaramanzia.

Un look decisamente pazzesco, da copiare subito: l’ispirazione giusta per l’autunno inverno 2023/2024. Manica lunga, gambe scoperte e stivali: anche questi sono un grande classico dello stile della Blasi, che si è sempre contraddistinta per scelte azzeccate. Nessun dettaglio scintillante, almeno in apparenza, perché in realtà la vera particolarità è il tessuto dell’abito: la Blasi brilla di suo.

Il nuovo colore di capelli è la tendenza da seguire

Oltre ai suoi look, però, un’altra tendenza che possiamo copiare alla conduttrice è il capello toffee blonde con sfumature caffelatte. Lo ha sfoggiato di recente, rompendo con il passato e mostrando una nuova versione di sé. Una decisione più che azzeccata: non possiamo che ammirare la sua scelta, che ben si abbina con la carnagione e i lineamenti. Il biondo in stile Barbie Girl, almeno per il momento, è ufficialmente da dimenticare.

Decisamente intrigante è anche l’acconciatura, perché l’extra lunghezza è piuttosto amata, così come lo styling ondulato. Quest’ultimo è ideale da sfoggiare in molteplici occasioni, non solo formali, ma anche nella quotidianità: va però curato con i giusti trucchi e qualche piccola attenzione. “Oggi cambio look! Toffee Blonde per la nostra Ilary”, ha scritto la parrucchiera e amica di fiducia della conduttrice su Instagram, Alessia Solidani.

Ilary Blasi sceglie l’eleganza del nero al Festival di Venezia 2023

A Venezia 80, presente anche Ilary Blasi sul red carpet, dove si è mostrata in tutto il suo splendore. Occasione ideale per sfoggiare il nuovo colore: in molti l’hanno trovata ringiovanita rispetto al classico biondo. Cambiare look, del resto, fa sempre bene. Dopo essere stata al concerto di Max Pezzali a Roma insieme alla figlia Chanel, a Venezia ha letteralmente conquistato tutti.

Durante il Filming Italy Best Movie Award 2023, è stata premiata come Personaggio TV dell’anno. Un riconoscimento di certo importante per lei, che è anche arrivato in un momento di incertezza, dove sembrerebbe aver perso la sua “presa” su Mediaset. Contrariamente al solito viola, però, per il red carpet ha optato per un look total black in stile dark: abito strapless firmato Dior e mini bag Lady D Joy dal costo di “appena” 5300 euro.

