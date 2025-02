Sanremo 2025, Tony Effe senza tatuaggi: la nuova immagine sul palco

Fonte: IPA Tony Effe

Tra le sorprese più attese e chiacchierate del Festival di Sanremo 2025, c’è senza dubbio Tony Effe. Un personaggio divisivo, capace di far parlare di sé sia nel bene che nel male, che questa volta ha stupito tutti con una scelta estetica inaspettata.

Già prima dell’inizio del Festival, al di là della canzone in gara, molti si sono chiesti cosa avrebbe portato sul palco dell’Ariston. La risposta, almeno per la prima serata, è un’immagine completamente “ripulita”, con un dettaglio che non è passato inosservato: la scomparsa dei suoi iconici tatuaggi.

Tony Effe nasconde i tatuaggi a Sanremo 2025

Prima della sua discesa dall’iconica scalinata del Teatro Ariston, pochi avrebbero immaginato che Tony Effe avrebbe sorpreso non solo per la sua canzone in gara, ma anche a livello di stile.

Il trapper romano, che fin dal green carpet si è mostrato in linea con la sua identità fatta di oufit fuori dall’ordinario e una pioggia di tatuaggi, ha invece scelto di lasciare tutti senza parole con un look inaspettato.

Abito total white firmato Tiffany, guanti rossi e, soprattutto, l’assenza di qualsiasi tatuaggio visibile: un dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Grazie a un sapiente uso di fondotinta e correttore, Tony Effe ha momentaneamente cancellato i segni distintivi della sua immagine pubblica, mostrandosi al Festival in una versione inedita, forse più intima e autentica. Un cambiamento che sembra riflettere anche il mood della sua canzone in gara.

A rafforzare questa trasformazione ci ha pensato lo stesso cantante pubblicando su Instagram alcuni scatti che lo ritraggono con l’outfit della serata in un aspetto quasi angelico, accompagnati dalla didascalia: “Come mamma m’ha fatto“.

La nuova immagine di Tony Effe al Festival

La scelta di coprire i tatuaggi è solo uno degli elementi di questa nuova versione di Tony Effe. Già dai primi ascolti dei brani in gara, molti avevano percepito un cambiamento nel suo stile musicale. La canzone con cui partecipa, Damme ‘na mano, si discosta dalle tematiche che in passato lo hanno reso oggetto di polemiche: niente violenza, nessuna parola scomoda, ma una ballad intensa e sincera che racconta una storia verace.

Un’evoluzione che non è sfuggita nemmeno ai suoi colleghi. Noemi, sua compagna di duetto nella serata di venerdì 14 febbraio e artista in gara, parlando del cantante ha commentato: “Nella vita ci sono momenti di metamorfosi, e credo che Tony Effe stia vivendo un cambiamento importante. Come donna e come artista, mi sono sentita in dovere di avvicinarmi a lui. Il dialogo con le parti più controverse della musica è fondamentale: certe dinamiche si possono capire e affrontare solo con il confronto. La musica ha questo dovere”.

Con ancora diverse esibizioni davanti a sé, resta da vedere se Tony Effe manterrà questa nuova immagine fino alla fine della kermesse o se tornerà al suo stile originale. Di certo, il suo percorso a Sanremo 2025 sta già facendo discutere e lasciando il segno. Non resta che attendere per scoprire se questa parentesi rappresenterà solo un esperimento temporaneo o il primo passo verso una nuova fase della sua carriera.