Fonte: IPA Kevin Spacey

Sono stati attimi di paura per Kevin Spacey, ricoverato d’urgenza in ospedale per un malore mentre si trovava in Uzbekistan per via di un impegno di lavoro. L’attore è stato al centro di una pesante inchiesta giudiziaria su presunti abusi sessuali risalenti circa vent’anni fa, da cui è stato assolto, e non sono stati anni semplici sotto tutti i punti di vista.

Come sta l’attore Kevin Spacey dopo il malore

A riportare la notizia dell’improvviso malore è stato The Sun, spiegando nel dettaglio quanto accaduto al celebre attore e due volte Premio Oscar. Spacey si trovava in Uzbekistan per prendere parte al Festival internazionale del Cinema di Tashkent, al quale era stato invitato per prender parte al discorso di chiusura, ma nella mattinata di lunedì ha cominciato ad avere dei sintomi sospetti.

È stato lo tesso attore a raccontarlo nel sopracitato discorso che, per fortuna, è stato in grado di pronunciare una volta scongiurata l’ipotesi di un infarto: “Ho vissuto qui oggi qualcosa di inaspettato – ha detto di fronte al pubblico -. Stavo guardando questi straordinari murales sulle pareti [si trovava al Museo Afrasiyab nella vicina città di Samarcanda, ndr] e all’improvviso ho sentito il mio intero braccio sinistro diventare insensibile per circa otto secondi. (…) L’ho detto subito alle persone con cui ero e siamo andati immediatamente al (…) centro medico. Ho trascorso il pomeriggio lì facendo una serie di test. Il personale si è preso cura di me e mi ha persino sottoposto a una risonanza magnetica. Tutto si è rivelato del tutto normale e sono grato che non sia niente di più grave”.

Stando a una fonte vicina all’attore, “È stato curato con grande professionalità dai medici e dal personale dell’ospedale e si è scoperto che non aveva problemi al cuore”. “Mi ha fatto davvero riflettere per un momento e pensare a quanto sia fragile la vita, per tutti noi”, ha aggiunto. Una sensazione del tutto naturale dopo un malore che lascia presagire il peggio all’età di 64 anni, ma soprattutto dopo aver perso (quasi) tutto a causa delle gravi vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto, che hanno pesato molto in termini mentali ma anche fisici.

Kevin Spacey assolto dalle accuse di molestie

Le gravi vicende giudiziarie a cui facciamo riferimento sono quelle ben note da parte di quattro uomini che avevano accusato l’attore di molestie sessuali risalenti a circa vent’anni fa. E non sono state le uniche, viste le precedenti negli USA da parte del giovane attore Anthony Rapp. Ma Spacey ha affrontato il processo londinese, conclusosi lo scorso luglio, senza mai cedere d’un passo dalla sua versione dei fatti: ha sempre dichiarato di essere innocente.

E alla fine ha vinto. Scagionato da ogni accusa, l’attore è stato assolto ed è potuto tornare alla sua vita normale. Si fa per dire. Sin dalle prime accuse la vita di Spacey è cambiata completamente e da star internazionale protagonista di film e serie di successo (in ultimo House of Cards) è stato messo alla porta da tutti, dai registi alle case di produzione. Una carriera distrutta la sua, ma adesso una seconda possibilità da uomo libero.