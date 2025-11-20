Un Professore 3, trama, cast, dove e quando vederlo

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Alessandro Gassman

La terza attesissima stagione della popolare fiction Rai Un Professore è finalmente arrivata. L’amato professore di filosofia Dante Balestra torna con il suo inconfondibile stile anticonformista, pronto a guidare i suoi studenti della 5ª B del liceo scientifico Leonardo Da Vinci verso la maturità, ma anche ad affrontare nuove sfide personali e familiari.

Un Professore 3, la trama

La serie tv Un Professore – una coproduzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy – giunge alla terza stagione insieme ai personaggi che il pubblico ha imparato ad amare. Primo fra tutti il professor Dante Balestra. Dopo essersi riconciliato con la paternità nella prima stagione e dopo aver rischiato la vita nella seconda, Dante è pronto a tornare con nuove lezioni di filosofia e di vita ma anche questa volta dovrà affrontare delle prove, una in particolare contro l’avversario più duro di tutti: se stesso.

In questa stagione – scritta da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni, Fidel Signorile e basata sulla serie tv originale “Merlí” scritta da Héctor Lozano – non mancheranno colpi di scena e scelte decisive.

Dante Balestra si prepara ad affrontare l’anno della maturità con la sua classe, ormai pronta a spiccare il volo. Ma se i suoi studenti si interrogano sul futuro, anche la vita personale di Dante è in un momento di grande incertezza. Il suo legame con Anita Ferro è al centro di una crisi profonda. Nonostante l’amore che li unisce, le differenze caratteriali e le complicazioni del loro passato rendono la convivenza insostenibile. La stagione si aprirà con la loro relazione in bilico, mettendo Dante di fronte alla solitudine e alla tentazione di cercare conforto altrove, un percorso che rischia di allontanarlo definitivamente da Anita.

A complicare ulteriormente la situazione familiare è il ritorno inaspettato di Virginia, la madre di Dante. La sua presenza, ricca di energia ma anche di vecchi rancori e segreti irrisolti, costringerà Dante ad affrontare una volta per tutte le sue radici e il rapporto con i suoi genitori, scavando nel suo passato.

Parallelamente, assistiamo all’evoluzione di Simone e Manuel. Il figlio di Dante e il figlio di Anita, ormai cresciuti, devono fare i conti con i loro intensi sentimenti e la difficoltà di definire la loro relazione, mentre cercano di trovare il proprio posto nel mondo. La turbolenta amicizia-amore tra i due si scontra con le nuove esperienze e i cambiamenti che l’anno della maturità porta con sé. In classe, Dante accoglie nuovi e stimolanti studenti. Tra questi, spiccano Nina, una ragazza enigmatica con un passato difficile e un grande bisogno di guida, e Rayan, un giovane talento calcistico che cela una storia di immigrazione complessa.

Il cast

La serie vede la riconferma del cast principale, arricchito da nuovi volti che porteranno scompiglio e nuove dinamiche nella trama. Alessandro Gassmann è Dante Balestra, il carismatico e controverso professore di filosofia; mentre Claudia Pandolfi è Anita Ferro, madre di Manuel e (ex) compagna di Dante. Nicolas Maupas interpreta Simone Balestra, il figlio di Dante, ancora alle prese con i suoi sentimenti e il rapporto con il padre, e Damiano Gavino veste i panni di Manuel Ferro, il figlio di Anita e migliore amico di Simone.

Tra gli altri interpreti ci sono anche Christiane Filangieri (Floriana, ex moglie di Dante), Pia Engleberth (Virginia, madre di Dante), Alice Lupparelli (Viola Brandi), Khadim Faye (Rayan) e Margherita Aresti (Nina Mazur). E tra le new entry ci sono Dario Aita e Nicole Grimaudo, che entrano nella serie con ruoli chiave.

Dove e quando vedere Un Professore 3

La terza stagione di Un Professore andrà in onda da giovedì 20 novembre: la fiction accompagnerà il pubblico per sei imperdibili appuntamenti, in programma in prima serata ogni giovedì sera su Rai1. Tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma gratuita RaiPlay: qui potrete anche recuperare le prime due stagioni complete.

