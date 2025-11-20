La Ruota dei Campioni, le anticipazioni della serata speciale con Gerry Scotti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

La Ruota della Fortuna, dopo il grandissimo successo in access prime time, si prepara a conquistare anche la prima serata di Canale5. Il game show, tornato in auge sotto la sapiente guida di Gerry Scotti e con la frizzante presenza di Samira Lui, arriva giovedì 20 novembre con uno speciale appuntamento intitolato La Ruota dei Campioni. Un vero e proprio torneo che vedrà sfidarsi i concorrenti più forti e vincenti che hanno segnato la recente edizione.

La Ruota dei Campioni, la puntata speciale

Il talento di Gerry Scotti è innegabile e conquista anche la prima serata di Canale5: dopo il successo de La Ruota della Fortuna, che guadagna sempre più punti sul diretto concorrente, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino, il presentatore sarà alla guida di una puntata speciale del game show, La Ruota dei Campioni. Non si tratta di una semplice replica del format quotidiano, ma una vera e propria competizione di alto livello. Come suggerisce il titolo, i protagonisti saranno i “Campioni” che, nelle precedenti puntate, hanno dimostrato maggiore abilità a indovinare le frasi e a far girare la celebre ruota.

Il meccanismo prevederà una serie di sfide focalizzate: in un’unica grande serata, si assisterà a tre incontri tematici, ciascuno composto da quattro round, dove si affronteranno tre giocatori alla volta. Solo i tre concorrenti che avranno accumulato il montepremi totale più alto nel corso delle rispettive manche, accederanno allo scontro finale.

L’obiettivo per i Campioni è duplice: superare gli avversari e accumulare la somma più consistente. Il vincitore assoluto della serata, proclamato “Campione dei Campioni”, avrà l’onore e l’onere di cimentarsi nella prova finale: “La Ruota delle Meraviglie”.

Questa manche conclusiva è stata pensata per rendere la sfida in prima serata ancora più elettrizzante. La Ruota delle Meraviglie, già foriera di grandi emozioni nel quotidiano, sarà infatti ancora più ricca, offrendo al super Campione la possibilità di raggiungere un montepremi massimo potenziale di ben 300.000 euro.

La sfida contro la Rai

L'appuntamento speciale con La Ruota dei Campioni è previsto per giovedì 20 novembre in prima serata e rappresenta per Mediaset anche un'importante mossa strategica contro la concorrenza. La collocazione in questa fascia oraria vedrà infatti il game show di Gerry Scotti schierato in un inedito e diretto scontro con la prima puntata della terza stagione della fiction Rai, Un Professore 3, con Alessandro Gassmann, che torna nei panni di Dante Balestra.

E così, dopo aver dominato l’access prime time, Scotti accetta la sfida del palinsesto serale, dimostrando la fiducia della rete nella forza del format e nell’affetto del pubblico per il conduttore. Gerry Scotti, insieme a Samira Lui, con la battuta sempre pronta e la presenza frizzante, sono dunque pronti a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori per una serata all’insegna del divertimento, della suspense e di premi che potrebbero cambiare la vita dei Campioni in gara.

