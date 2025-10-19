Un professore 3, trama e data di uscita della nuova stagione

Alessandro Gassmann è pronto a riprendere i panni di Dante Balestra in "Un professore 3": la trama e le new entry del cast

IPA "Un professore", Alessandro Gassmann torna nella terza stagione

Tutto pronto per una nuova stagione di Un professore. La fiction Rai, che ha macinato un enorme successo nelle sue prime due stagioni, torna a raccontare la vita dei ragazzi e delle ragazze del liceo Leonardo Da Vinci e del professor Balestra.

In queste nuove puntate, i ragazzi si preparano a sfidare la maturità e a guardare al futuro con occhi nuovi. Tra colpi di scena, segreti da svelare e volti inediti, il cast si arricchisce di personaggi pronti a rivoluzionare la classe e mettere alla prova anche i rapporti più solidi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

“Un professore”, trama della terza stagione

Alessandro Gassmann torna a vestire i panni del professor Balestra in una nuova stagione di Un professore. Un terzo appuntamento che riprende il filone delle prime due stagioni lanciando ai ragazzi una sfida nuova.

La 5^B si prepara infatti a vivere uno dei momenti più delicati della loro vita: la maturità e le incertezze del futuro. Come sempre, il prof Balestra resta il loro faro, guidandoli con i grandi insegnamenti dei filosofi di ogni epoca.

Ma il professore deve riuscire a mettere ordine anche nella vita privata: la sua ex moglie Floriana ha deciso di mettere in affitto la villa, costringendo lui e Simone, interpretato da Nicolas Maupas a trasferirsi a casa di nonna Virginia. Simone fatica ad accettare il cambiamento e, tra ricordi e rancori, recrimina al padre la separazione da Mimmo.

Anche il rapporto con Anita, interpretata da Claudia Pandolfi, resta turbolento. Nonostante l’amore reciproco, la riconciliazione sembra lontana e il prof torna a indossare i panni del rubacuori.

Le new entry del cast di “Un professore 3”

La nuova stagione di Un professore, oltre a nuove dinamiche, introduce anche personaggi pronti a sconvolgere la vita del liceo Leonardo Da Vinci. Alla guida della scuola, la preside Smeriglio lascia il posto a Irene Alessi, interpretata da Nicole Grimaudo, ex fiamma di Dante e madre di Greta, interpretata da Giulia Fazzini, la nuova studentessa che metterà alla prova gli equilibri della classe.

Tra gli studenti arrivano anche Thomas (Tommaso Donadoni), vecchio amico di Simone, e Zeno (Filippo Brogi), cresciuto in una fattoria urbana in una famiglia decisamente fuori dal comune.

Tra i professori, spicca Leone Rocci, interpretato da Dario Aita: un giovane e brillante docente di Fisica che, in passato, è stato alunno proprio di Dante. Leone è pronto a scuotere la routine della scuola, creando tensioni quando si avvicina ad Anita. Ma non solo: il rapporto tra Dante e Leone sembra avere delle difficoltà legate al passato.

Ma nel cast, ovviamente, non mancano quei personaggi che già nelle prime due stagioni hanno regalato grandi emozioni. Primo tra tutti proprio Alessandro Gassmann che, durante Alice nella Città, ha raccontato l’affetto per il suo personaggio: “È il professore che non ho mai avuto l’opportunità di avere. Anche gli studenti capra com’ero io hanno potuto trovare una rivalsa in questo personaggio”.

“Un professore 3”, quando e dove vedere la nuova stagione

La terza stagione della fiction Un professore torna in sei prime serate su Rai 1 a partire da giovedì 20 novembre. La regia è firmata da Andrea Rebuzzi, pronta a guidare il pubblico tra nuovi intrecci, colpi di scena e storie da seguire fino all’ultima puntata.