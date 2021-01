Kate Middleton compie 39 anni: la sorpresa di William e la strategia contro i paparazzi

editato in: da

Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono 104mila euro

Kate Middleton copie 39 anni, è nata infatti il 9 gennaio 1982. Come per i suoi tre figli, anche per lei è un compleanno in lockdown. Dunque niente grandi festeggiamenti ma sono emersi alcuni dettagli su come potrebbe trascorrere quello che gli inglesi chiamano il “big day”.

Kate si trova nel Norfolk con William e i tre bambini, George, Charlotte e Louis. Per il momento i Duchi di Cambridge hanno deciso di trascorrere l’attuale periodo di isolamento nella loro tenuta di campagna, Anmer Hall, e non rientrare a Londra, proprio come la scorsa primavera. Infatti, anche le scuole sono chiuse e i Royal Baby hanno ripreso la didattica a distanza dopo la pausa natalizia.

Non avendo dunque necessità di rientrare nella capitale (la Regina ha cancellato per altro tutti i prossimi garden party), Will e Kate hanno preferito restare nel più tranquillo Norfolk dove possono sfruttare il vasto parco della loro magione e sono vicini alla residenza dei Carole e Michael Middleton, i genitori della Duchessa.

Anche se in isolamento, pare che William abbia deciso di organizzare un weekend speciale in occasione del compleanno di sua moglie, almeno stando alle indiscrezione di Hello!, quanto meno sarà all’insegna della spensieratezza, lontano dagli impegni di Corte. Se il tempo lo permetterà, faranno dei giochi all’aperto coi loro tre bambini e il Duca potrebbe stupire Kate con una torta fatta in casa. Non sarebbe la prima volta che Will si cimenta coi fornelli, almeno così ha dato a intendere in diverse occasioni pubbliche.

Per quanto riguarda il regalo, nessuna indiscrezione è trapelata. Ma potremmo pensare che George, Charlotte e Louis realizzeranno un colorato biglietto d’auguri per la mamma, proprio come quello che hanno fatto per i 73 anni di matrimonio dei bis-nonni, Elisabetta e Filippo. Mentre William potrebbe sorprendere Lady Middleton con un cucciolo, di recente infatti la coppia ha perso il suo amatissimo cane.

In occasione del suo compleanno, è altamente probabile che Kate condivida sui social un suo nuovo ritratto. È diventata ormai una consuetudine della Famiglia Reale pubblicare foto ufficiali per ricorrenze particolari, tra cui i compleanni. Di solito, Lady Middleton realizza da sé le foto dei suoi bambini, ma per quanto riguarda i suoi ritratti si affida a un fotografo professionista.

Lo scorso anno scelse una foto scattata da Matt Porteus che la ritraeva sorridente, in campagna, seduta su una staccionata in jeans e maglione, anche se lo scorso anno il suo compleanno fu rovinato da Meghan e Harry.

Comunque, queste immagini ufficiali sono una tattica per evitare i paparazzi, di solito più agguerriti quando si tratta di occasioni particolari. Infatti, come spiega l’Express, i media preferiscono usare foto rilasciate dal Palazzo, piuttosto che scatti di pessima qualità.

Kate, in particolare, fu vittima dei paparazzi il giorno del suo 25esimo compleanno, quando si trovò assediata da 20 fotografi e 5 televisioni all’uscita del suo appartamento di Londra. Alcuni la inseguirono per strada, altri tentarono di scattare foto attraverso i finestrini della sua macchina mentre si allontanava. All’epoca le voci di un fidanzamento tra lei e William, che si frequentavano da 4 anni, si erano fatte insistenti e la pressione mediatica sulla coppia era quasi insostenibile.