Victoria dei Måneskin: “Free the nipple”. La censura di MTV e le foto su Instagram

Fonte: IPA VMA 2022, i Maneskin premiati tra mantelle scintillanti, corsetti e trasparenze

Non è un mistero il sostegno di Victoria dei Måneskin al movimento “Free the nipple”. In realtà ha un significato molto più serio e profondo, e che ha l’obiettivo di abbattere qualsiasi tabù legato al corpo femminile. In occasione degli MTV VMAs 2022, la bassista del gruppo rock è stata censurata. Dopo una prima replica a nome dei Måneskin, è arrivato un ulteriore sostegno a quello che è una vera e propria rivoluzione.

Victoria dei Måneskin: il movimento Free the nipple

A questo punto è doverosa una premessa: Victoria De Angelis è figlia di una generazione molto più libera, lontana dai pregiudizi, dagli stereotipi e soprattutto dalle “ipocrisie” che per secoli sono state perpetrate. Ed è forse per questo motivo che da parecchio tempo sul suo profilo Instagram mostra delle foto ben precise: ha aderito al movimento Free the nipple.

Niente reggiseno, e talvolta nessun indumento a coprire il petto. Ma l’obiettivo non è fare scalpore, nonostante le critiche che spesso sono sopraggiunte. Free the nipple ha un significato molto più profondo e abbraccia la parità sessuale a livello globale, ma non solo: lo scopo è di riuscire a desessualizzare il corpo delle donne. La polemica, tuttavia, è sorta in concomitanza con gli MTV VMAs 2022, per alcune inquadrature molto larghe e distanti da Victoria. Il motivo? Facile da immaginare.

La censura di MTV

Un successo stellare, globale e persino “americano”: i Måneskin sono un fenomeno, che lo si accetti o meno. Ai Video Music Awards si sono aggiudicati il premio per il Miglior Video Alternativo. Ma, nonostante la vittoria, un brusio di sottofondo ha “rovinato” il momento.

La band romana, sul palco, si è esibita sulle note di Supermodel. La regia dello show, tuttavia, ha giocato con le inquadrature, perché a Vic era scivolato il top in modo involontario. La censura non è passata inosservata, e i fan non hanno gradito.

Oltretutto, lo stesso concetto non è stato applicato a Damiano David, frontman della band, che invece ha potuto sfoggiare un paio di pantaloni che gli lasciavano i glutei totalmente scoperti. E la domanda è sempre la stessa: perché i glutei di un uomo si mostrano senza alcun dubbio o segno di cedimento, mentre un topless è trattato come oscenità?

La replica di Victoria e dei Måneskin: le foto su Instagram

“Siamo troppo sexy per MTV”, hanno scherzato i Måneskin. Ma la reazione di Victoria è stata molto più mirata. “È stupido che oggi ci sia così tanta differenza tra come viene considerato il corpo di un uomo e quello di una donna. Perché mentre i capezzoli maschili sono perfettamente normali, quelli delle donne sono considerati scandalosi?”

Sul suo profilo Instagram, ha voluto infine condividere una carrellata di foto in topless. Sul palco, con i compagni della band – Ethan Torchio e Thomas Raggi – o persino guidando in autoscontro. Non solo show, dunque, ma anche normalità. Che, si sa, spaventa tanto. Ma la De Angelis non ha intenzione di arrendersi: basta dare un’occhiata al suo account ufficiale per capire che ormai è diventata una portavoce della rivoluzione Free the nipple. E nessuna censura potrà mai davvero fermarla.