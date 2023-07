Victoria De Angelis, estate al bacio: con la sua Luna è amore

Fonte: IPA Victoria De Angelis, 10 look che hanno fatto la storia (con annesso scalpore)

Estate bollente per Victoria De Angelis, e non solo per le alte temperature che si registrano negli ultimi giorni in tutta Italia: la bassista dei Måneskin sta infatti trascorrendo le sue vacanze insieme alla compagna Luna, modella brasiliana che frequenta già da qualche mese. Le due sono state avvistate per le strade di Roma mano nella mano, intente a scambiarsi baci e tenerezze.

Victoria De Angelis, la sua estate è con Luna

Vacanze romane per Victoria De Angelis, che sta trascorrendo i suoi (pochi) giorni di relax insieme alla fidanzata Luna Passos, che frequenta già da qualche mese. Così, mentre la bassista dei Måneskin si sta godendo le sue giornate di pausa dal tour mondiale della band (che a breve toccherà Roma e Milano), la coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi tra baci ed effusioni per le strade della Capitale.

Le due giovani sono state immortalate dai fotografi del settimanale di Alfonso Signorini da sole a passeggio per le vie del centro della città. Le ragazze sono state pizzicate mentre camminavano mano nella mano, tra sorrisi, baci e carezze, come tante altre coppie giovani e spensierate. Le due si sono poi fermate in un bar, lasciandosi andare alle tenerezze, per poi andare via in scooter.

Le foto non potrebbero essere più chiare: la storia d’amore della coppia non potrebbe procedere meglio. Victoria e Luna non si vedevano insieme dallo scorso giugno, quando si erano concesse un weekend alle Baleari dopo il concerto dei Måneskin al Primavera Sound di Barcellona.

In quell’occasione c’erano anche gli altri componenti della band romana (tranne Damiano) e anche quella volta erano stati i paparazzi di Chi a beccarle insieme tra gite in barca e baci sotto il sole di Ibiza e Formentera. Pare però che la loro storia sia iniziata qualche mese prima, quando ad aprile cominciarono i primi contatti social tra le due.

Chi è Luna Passos, la fidanzata di Victoria dei Måneskin

Giovane modella di origini brasiliane e olandesi, Luna Passos sembra proprio essere riuscita a conquistare il cuore di Victoria. Alta 175 cm, capelli corti castani e sguardo magnetico, la modella calca le passerelle già da alcuni anni e ha lavorato anche per diversi brand importanti come Yves Saint Laurent e Ginvenchy.

Appassionata di pole-dance, arte, fotografia e uncinetto, ama viaggiare sia per lavoro che per diletto: in questo momento lontano da impegni professionali ha deciso di seguire Victoria in tour, sostenendola durante le tappe dei Måneskin in giro per il mondo.

La bassista, sopra e lontano dal palcoscenico, ha dimostrato nel tempo di essere un simbolo di libertà: sulle pagine di Vanity Fair qualche tempo fa aveva raccontato di essere bisessuale. “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore”.