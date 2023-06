Mentre Damiano flirta con Martina, Victoria bacia Viola

Fonte: Getty Images Victoria De Angelis e Luna Passos

E mentre tutto il mondo è stato investito dal gossip bomba del momento, ovvero il presunto tradimento di Damiano ai danni della sua Giorgia Soleri, dopo 10 anni di amore – e poco valgono le sue scuse “ci eravamo lasciati da qualche giorno” che sanno tanto di pezza peggio del buco – la vispa Victoria, di Martina Taglienti (la terza incomoda nel triangolo) migliore amica, se la stava godendo alle Baleari proprio con lei e non solo. In loro compagnia, insieme al fedele Thomas Raggi, anche un paio di altre bonissime amiche, tra le quali il presunto nuovo amore della bassista dei Maneskin: Luna Passos. Foto “hot”, gite in barca e baci sotto il sole di Ibiza e Formentera lasciano pochi dubbi a proposito.

Luna Passos, nuovo amore di Victoria dei Maneskin

22 anni, bellezza androgina, modella per la Next Model, Luna è nata a Rio de Janeiro, da genitori di origini olandesi. Alta 175 cm, capelli corti e viso magnetico, Luna avrebbe stregato Vic.

Appassionata di pole-dance, arte, fotografia e uncinetto, il suo profilo Instagram è pieno di foto dei suoi servizi di moda. Luna ha infatti una carriera da modella molto avviata, con sfilate per le maison più importanti, come Yves Saint Laurent e Givenchy.

Victoria De Angelis, la sua sessualità libera e “protetta”

In passato Vic, da sempre molto gelosa della sua privacy e dei suoi amori, aveva detto: “Per conquistarmi non servono soldi, cene offerte o addominali. Ho avuto un flirt con un collega molto famoso, e non dico chi è. Ma ho avuto avventure e storie durature con delle ragazze ed è andata bene”.

E questa volta, con Luna, pare davvero fare sul serio.