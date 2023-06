Giorgia Soleri cancella Damiano e i Måneskin dopo l’annuncio della rottura

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Giorgia Soleri e Damiano David si sono lasciati. Dopo diversi anni trascorsi a nascondere il loro amore, la coppia è uscita allo scoperto e non è durata poi molto. Sembra infatti, a detta del leader dei Måneskin, che i due abbiano deciso di troncare da “qualche giorno”, senza specificare i motivi che li avrebbero condotti a prendere una decisione così drastica. Se non fosse per il bacio che l’artista romano ha stampato sulle labbra della nuova (presunta) nuova fiamma, probabilmente non saremmo nemmeno a conoscenza di questa novità. E sì, perché nonostante siano personaggi ben noti al pubblico, sulla loro storia d’amore hanno preferito mantenersi sempre riservati. Perlomeno, fino al comunicato lapidario con il quale David è sgusciato abilmente da ogni accusa di tradimento che sarebbe potuta arrivare. E lei, la sua ex, non l’ha proprio presa bene.

Damiano David e Giorgia Soleri si lasciano: il gesto di lei

Via il follow da tutti: Damiano David, Victoria De Angelis e Martina Taglienti – la giovane bellissima che lui ha baciato in discoteca a Formentera – non compaiono più tra i profili seguiti da Giorgia Soleri. E proprio nei giorni in cui lei sta girando l’Italia per la sua nuova e speciale linea di make up, che sta conducendo con la formula instore generalmente destinata a libri e album musicali. Nessuna parola, ma un gesto che non ha lasciato spazio a dubbi: per lei, loro non esistono più.

Che il destinatario di questa delusione non sia stato solo Damiano fa davvero riflettere e ci riporta ai tempi in cui si parlava di un rapporto teso tra l’attivista e la bassista del gruppo, grande amica – peraltro – di Martina Taglienti. Il bacio che lei e David si sono scambiati in discoteca pare quindi aver colto di sorpresa Soleri, che ha preso le distanze da quel gesto e anche dalle parole di colui che oggi possiamo definire come il suo ex.

Questo il comunicato di Damiano David per annunciare la rottura, scritto in fretta sul notepad del cellulare e condiviso su Instagram: “Sono molto dispiaciuto che sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

I primi segnali di crisi

L’amore va coltivato: così scriveva Giorgia Soleri a qualche giorno dall’annuncio con il quale Damiano David ha rivelato a tutti della rottura. Una frase come un’altra, se presa fuori dal giusto contesto, ma che oggi suona come un’avvisaglia della crisi che ha portato alla fine della loro storia d’amore, durata oltre sei anni.

Un sentimento vissuto in segreto, soprattutto per proteggere la popolarità in ascesa di lui, e che hanno poi mostrato in maniera discreta. La loro relazione non si è infatti mai mescolata alla loro vita professionale, molto intensa in questi ultimi anni. Lui, poi, le è stato costantemente vicino in ogni sua battaglia, ed è stato presente a Montecitorio per spingere la proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia e neuropatia del pudendo nei Lea. In quell’occasione, aveva detto: “Io sono un alleato di Giorgia, in quanto mia compagna, di tutte le persone che fanno parte di questo progetto e le persone che soffrono. Io di mio posso solo aiutare a dare visibilità ed è quello che sto cercando di fare da un anno a questa parte. Dobbiamo sperare che la politica faccia il suo corso. Intanto concentriamoci sul lavoro fatto da Giorgia e da tutto il Comitato”. Oggi, invece, sembrano più lontani che mai.