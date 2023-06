“La legge di Lidia Poet 2”: prima foto dal set e nuovo arrivo

Fonte: IPA Netflix ha annunciato "La legge di Lidia Poet 2": riprese iniziate

Matilda De Angelis torna nei panni di Lidia Poët nella serie TV Netflix dedicata al primo avvocato donna della storia d’Italia. Una vicenda complessa, che segna uno dei punti di svolta per la lotta dei diritti del sesso femminile nella nostra società. La celebre piattaforma streaming ha annunciato la seconda stagione e ora i fan non vedono l’ora di poter apprezzare La legge di Lidia Poët 2, di cui è stata anche diffusa la prima foto ufficiale dal set.

La legge di Lidia Poët 2: cast

Si è molto parlato della prima stagione di La legge di Lidia Poët, considerando come la produzione abbia lavorato alla realizzazione di uno show serio e leggero allo stesso tempo. Era necessario garantire il giusto rispetto a un personaggio storico tanto rilevante ma, al tempo stesso, tenere viva l’attenzione del pubblico più giovane, al quale il prodotto è chiaramente rivolto.

Nel segno di Fleabag e, restando in casa Netflix, Enola Holmes, la giusta ricetta è stata chiaramente trovata. Non è un caso, infatti, che i primi episodi trasmessi siano stati premiati ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2023, portando a casa il titolo di Miglior Serie Crime.

Riconfermata la stessa struttura della prima stagione, con suddivisione del nuovo capitolo in sei puntate. Le riprese sono appena iniziate e svolgeranno interamente in Piemonte, soprattutto nella città di Torino, riportata per l’occasione indietro nel tempo. Un nuovo capitolo che vede confermato il cast protagonista, con Matilda De Angelis nel ruolo di Lidia Poët, come detto, Eduardo Scarpetta in quello del giornalista Jacopo Barberis , Pier Luigi Pasino come Enrico Poët e Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill nei panni di Teresa Barberis e Marianna Poët. Al gruppo di attori e attrici si aggiunge poi Gianmarco Saurino, che interpreterà il procuratore Fourneau.

La legge di Lidia Poët 2: trama

Non è ancora stata annunciata la data d’uscita de La legge di Lidia Poët 2, ma sappiamo che le riprese hanno avuto inizio. Difficile pensare possa arrivare su Netflix entro la fine del 2023 ma forse non toccherà attendere poi molti mesi dopo l’inizio del prossimo anno.

Stando alla trama, sappiamo che alla giovane Lidia non è stato consentito di esercitare regolarmente da avvocato. Il mondo maschilista in cui vive le ha innalzato un enorme muro tutt’intorno, provando a tenerla ben distante dalle aule. Lei è pronta a tutto pur di cambiare la legge che la discrimina, proseguendo nel frattempo a lavorare con suo fratello Enrico, così da seguire la propria vocazione.

Fonte: Ufficio Stampa Netflix

Si batte per i diritti delle donne, che grazie a lei riescono ad avere voce. Vuole convincere suo fratello a candidarsi in Parlamento, mentre sul fronte amoroso pare ormai disillusa. Un capitolo chiuso per un cuore ancora sofferente. Jacopo è responsabile della vendita della villa di famiglia e non intende più rivederlo. I due però si ritroveranno a condividere una nuova indagine.

Proprio in quest’occasione riaccenderà una certa scintilla. A complicare il tutto ci penserà però il nuovo Procuratore del Re, Fourneau. Per quanto sorprendente, questi tratta Lidia come una pari, spingendola a porsi mille domande sui propri sentimenti e su quanto le stia realmente costando questa rinuncia all’amore, in nome dei suoi ideali.