Fonte: IPA Bella Hadid, l’altro volto della modella: il racconto della malattia in foto

Bella Hadid è di nuovo innamorata. O meglio, è stata sorpresa a scambiare appassionati baci con un ragazzone texano che sembra uscito da un film western. La top model, finita da circa quattro mesi la sua relazione precedente, aveva ammesso di non avere intenzione di legarsi nuovamente a qualcuno ma si sa, al cuore non si comanda. La sua nuova fiamma, per ora presunta, sarebbe il “cowboy” Adan Banuelos.

Bella Hadid innamorata, i baci non mentono

Se la notizia della nuova fiamma di Bella Hadid ha fatto in breve il giro del mondo è tutto merito di TMZ, ancora una volta un passo avanti in fatto di scoop amorosi. Il noto portale ha condiviso sui suoi canali social un breve video che immortala la top model in una cittadina del Texas, a Forth Worth per la precisione, intenta a passeggiare al fianco di un misterioso uomo alto e vestito da cowboy.

La Hadid ha da poco concluso la sua precedente relazione con Marc Kalman, che ha sempre cercato di tenere al di fuori dei riflettori, e sembrava non avesse alcuna intenzione di legarsi nuovamente a un partner. Ma sembra che il cuore abbia fatto il suo percorso contro ogni aspettativa.

I baci che i due si scambiano non mentono ed è chiaro che siano complici e in qualche modo “intimi”. C’è una certa confidenza e no, non è casuale: Bella Hadid e il cavaliere texano condividono una passione in comune che per la top model è una vera ragione di vita.

Adan Banuelos, il cowboy che ha conquistato Bella Hadid

Probabilmente a noi italiani e italiane il nome Adan Banuelos non dice nulla ma non si tratta di un perfetto sconosciuto. Anzi, tutt’altro: Adan ha 34 anni ed è uno dei cavalieri più giovani ad essere stato inserito nella Riders Hall of Fame della National Cutting Horse Association. In pratica è specializzato nel cutting, specialità dell’equitazione americana nato dalle antiche pratiche dei mandriani nei ranch in cui un cavallo e un cavaliere devono separare e isolare con successo una singola mucca dalla sua mandria.

Ma la sua è una biografia molto più lunga di questa. Ha all’attivo vittorie in competizioni di roping e cow horse (altre specialità equestri), vanta titoli importanti nel suo ambiente e, dulcis in fundo, è uno degli addestratori americani di più alto livello. Un talento ereditato dal padre, il campione di equitazione Ascencion Banuelos, immigrato negli Stati Uniti dal Messico a soli 13 anni e in seguito diventato uno dei più grandi cavalieri del suo tempo. Talmente famoso che gli è stato dedicato persino un documentario.

Bella e Adan, a unirli l’amore per i cavalli

Chi conosce meglio Bella Hadid sa che non è poi così strano che il suo cuore abbia iniziato a battere proprio per un cowboy. Per la top model i cavalli e l’equitazione sono una grande passione, che affonda le radici nella sua infanzia: Bella ha iniziato a cavalcare all’età di tre anni grazie alla madre Yolanda, anche lei grande appassionata. Tutti in famiglia condividono questo amore e per Bella, in particolare, è recente il ritorno dentro al recinto.

Per anni, infatti, non ha potuto montare in sella a causa della Malattia di Lyme, i cui sintomi si sono riacutizzati proprio negli ultimi mesi. Troppo il dolore, intere giornate trascorse a letto o sul divano, nel cuore la speranza che le terapie potessero fare effetto per tornare finalmente a una vita normale, o che almeno le somigli. E pensare che era una cavallerizza ad altissimi livelli, tanto da essere in odore di Olimpiadi.

Proprio lo scorso marzo, con il benestare dei medici, la Hadid ha potuto ricominciare ad allenarsi e gareggiare a cavallo. Galeotto fu il ranch, vien da dire.