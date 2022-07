Dolce&Gabbana a Siracusa, da Sharon Stone a Kitty Spencer. I vip alla sfilata più bella

Fonte: Ansa Kitty Spencer all'evento Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana hanno scelto Siracusa, una delle più belle città siciliane, per celebrare i dieci anni del loro brand. E lo hanno fatto in grande stile, perché gli eventi della maison di Alta Moda non sono mai semplici sfilate, ma veri e propri eventi, scenografici e con i vip più importanti. E tra le celebrities non potevano mancare le attrici Sharon Stone ed Helen Mirren, l’imprenditrice Kris Jenner (madre di Kim Kardashian) e Kitty Spencer, modella, nipote di Lady Diana.

Dolce&Gabbana, la sfilata da sogno con le vip più belle

Non potevano che scegliere la Sicilia – da sempre luogo del cuore per i due stilisti e fonte inesauribile di ispirazione – per celebrare i dieci anni della loro maison. Dolce&Gabbana sono tornati lì tutto dove tutto è iniziato, quando fu Taormina a essere scelta come location d’eccezione per la prima sfilata del brand.

Oggi, a distanza di dieci anni, è Ortigia, il cuore storico di Siracusa, la cornice di un evento incredibile, che ha visto presenziare alcune tra le stelle più luminose del firmamento del mondo dello spettacolo internazionale. È stata la Piazza del Duomo della città siciliana ha ospitato il défilé di Alta Moda. Una spettacolare passerella, lunga centinaia di metri, realizzata al centro della piazza, ricreando i materiali della Cattedrale di Siracusa che ha fatto da scenografia naturale.

A sfilare la bellissima Deva Cassel, figlia di Vincent e Monica Bellucci e già volto del brand. E non potevano mancare, in prima fila, tantissime star legate al brand e provenienti direttamente dai più bei red carpet hollywoodiani: da Helen Mirren a Ellen Pompeo, passando per Mariah Carey, Drew Barrymore, Heidi Klum, Kitty Spencer, modella, nipote di Lady Diana, senza dimenticare ovviamente Sharon Stone, da tempo amata testimonial della Maison.

E ancora Emma Roberts, l’imprenditrice Kris Jenner, la madre di Kim Kardashian, che non poteva mancare dato lo stretto legame che si è instaurato tra gli stilisti e la famiglia più seguita d’America, rapporto consolidato anche grazie al matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker.

Dolce&Gabbana, gli eventi per i dieci anni della maison

Domenico Dolce e Stefano Gabbana non si sono limitati certo a una sola serata per presentare le nuove creazioni del loro brand. La sfilata a Siracusa è stata preceduta dalla presentazione delle produzioni di Alta Gioielleria, che si è tenuta in un luogo magico.

Per la precisione la location scelta per la prima serata è la Grotta dei Cordari nel parco archeologico della Neapolis, recentemente riaperta al pubblico. I due stilisti hanno voluto raccontare il Mito di Aretusa, con i gioielli esposti all’interno delle teche e attori che si muovevano in mezzo agli ospiti, che si sono trasferiti poi al teatro greco di Siracusa dove hanno assistito ad uno spettacolo per la regia di Davide Livermore con il soprano Mariam Battistelli.

Ovviamente non è finita qui. Il 10 luglio tutto si sposterà a Marzamemi, dove è atteso lo show dedicato all’Alta Sartoria: ovviamente, anche in questo caso, tante le celebrità attese che parteciperanno all’evento. E scopriremo se tra queste ci sarà anche Jennifer Lopez, grande protagonista della sfilata a Venezia dello scorso anno.