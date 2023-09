Stando a quanto si è visto in prima fila alle sfilate della Settimana della Moda di Milano di settembre 2023, la tendenza per la prossima stagione sarà quella di osare. La prima a farlo è Bianca Balti . Agli awards della moda sostenibile, la modella ha sfoggiato un’audace abito in tulle trasparente, indossato sotto un