Naomi Campbell ha fatto un'apparizione a sorpresa al concerto di Usher a Londra: sul palco ha stregato tutti

Come un déjà-vu a Londra. Naomi Campbell al concerto di Usher: sul palco con l’artista americano come nel 2004. Scene rimaste impresse nella memoria collettiva che tornano prepotentemente e sembrano ancora più forti. E ventuno anni dopo la Venere Nera è più sensuale e bella che mai. Con il suo minidress scintillante ha brillato durante l’evento e ha lasciato davvero tutti i presenti senza parole.

Naomi Campbell sul palco al concerto di Usher

Il tour di Usher, iniziato lo scorso agosto, ha fatto tappa nel Regno Unito. E in uno dei concerti londinesi ha avuto un’ospite d’eccezione: Naomi Campbell che, ad un certo punto dello spettacolo, è salita sul palco dell’O2 Arena di Londra. Un momento che nessuno si aspettava visto che non era stato pubblicizzato.

Un momento di pura sensualità e glamour: la top model ha brillato con il suo minidress scintillante con strass argentati, scollo all’americana e sottili spacchi sull’orlo. Scarpe tempestate di cristalli e tacchi vertiginosi hanno completato il suo look da vera pantera. Una diva senza tempo che fa ancora girare la testa con il suo fascino ineguagliabile.

Mentre Usher cantava Bad Girl a petto nudo, con maxi pelliccia e pantaloni di pelle, è apparsa la 54enne, che ha cominciato a sfilare sul palco con il suo fare sicuro e sublime. Come se si trovasse su un passerella di moda qualsiasi. Subito dopo i due si sono dati anche la mano mentre il pubblico si destreggiava tra applausi e grida.

La scena è subito diventata virale sui social e ha ricordato quella del 2004, quando Naomi fece la stessa identica cosa durante un concerto di Usher. All’epoca si vociferava di un flirt tra i due e per questo l’intervento della Venere Nera fu chiacchieratissimo.

Più di venti anni fa la Campbell fu ospite dello spettacolo di Usher a New York. Anche in quell’occasione la modella optò per un abito sfavillante, di cristallo bianco scintillante con dettagli dorati, con fascia verde sotto il seno. Gioielli Garrard e sandali con cinturini e tacchi alti. E capelli lunghissimi con riga in mezzo, proprio come a Londra.

L’amicizia tra Naomi Campbell e Usher

Quella tra Naomi Campbell e Usher (nome completo Usher Raymond IV) è una reunion dal forte sapore nostalgico, perché nei primi anni 2000 i due furono visti in molte occasioni insieme, tanto da accendere le numerose voci di un presunto flirt. Secondo i pettegolezzi dell’epoca la relazione tra i due finì perché “lui si annoiava” mentre lei riteneva l’entourage dell’artista “troppo autoritario”.

In realtà i diretti interessati non confermarono mai la natura del loro legame e solo in un secondo momento Usher smentì tutto. Nel 2005 il musicista assicurò che Naomi è sempre stata un’amica: “Non siamo mai stati una coppia. Mi ha solo accompagnato ad un evento: è una mia grande amica, penso sia una brava persona”.

Pensieri sinceri che venti anni dopo trovano conferma nella presenza a sorpresa della Campbell al concerto dell’artista americano. Segno di un’amicizia che resiste al tempo, rimane iconica e fa faville.