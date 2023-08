Claudia Schiffer, 53 anni e non sentirli: la top model in bikini lascia senza fiato

Claudia Schiffer ha compiuto 53 anni il 25 agosto 2023. E per lei il tempo si è letteralmente fermato. Stiamo parlando di una delle top model più pagate e amate nel mondo: su Instagram, ha condiviso una serie di scatti del suo compleanno in Grecia. Il bikini, un frizzante modello blu e rosso, con dettagli colorful, è da copiare, ma ormai per il prossimo anno: gli ultimi scampoli d’estate iniziano a farsi sentire.

Claudia Schiffer, il bikini in Grecia per il suo compleanno

Splendida, a dir poco: mozzafiato. Su Instagram, Claudia Schiffer ha condiviso gli scatti e video del suo compleanno, festeggiato in Grecia, mostrando una forma fisica da urlo. Il tempo non sembra essere passato di un giorno: sulla torta, però, ha soffiato su 53 candeline. Per lei, del resto, l’invecchiamento non è una questione spinosa. Anzi. Perché, sì, c’è chi non si rassegna all’idea del tempo che passa, ma non la Schiffer, che non ha mai voluto cercare di sembrare giovane a tutti i costi.

“Non devi essere bella per tutta la vita. Certo, è un bel ricordo, ma poi inizia la generazione successiva. Per me invecchiare è una cosa naturale da fare, non bisogna essere invidiosi o gelosi”. Con nostalgia, però, non possiamo fare a meno di tornare con la mente indietro nel tempo, ai meravigliosi anni ’90: proprio la Schiffer è stata una delle top model più pagate al mondo.

Come si tiene in forma Claudia Schiffer: i segreti di bellezza

Di anni, di certo, ne sono passati: anzi, decenni. Perché la Schiffer è stata scoperta “per caso” a Düsseldorf nel 1987. A soli 17 anni, una promessa del mondo della moda. Etichetta che, alla fine, si è rivelata più che vera, dal momento in cui ha rivoluzionato questo mondo. Dai primi servizi fotografici fino alle passerelle delle maison più importanti – è stata a lungo la musa di Karl Lagerfeld – la Schiffer, proprio come Naomi Campbell o Cindy Crawford, è riuscita nell’impresa di entrare nell’immaginario collettivo come top model glamour e inarrivabile.

Ma quali sono i segreti di bellezza di Claudia Schiffer? Come fa la top model a tenersi in forma? Alla base di tutto troviamo l’allenamento. Proprio l’esercizio fisico è il primo “motto” della Schiffer, che non si nega mai walking e pilates, oltre che esercizi alla sbarra. Una curiosità sulla top model, tuttavia, è che cammina con i tacchi alti durante l’allenamento: in questo modo favorisce anche la postura, così come l’equilibrio. Ma i suoi segreti non si fermano di certo con lo sport, perché anche l’alimentazione è molto importante.

Nello specifico, come rivelato a Coveteur, segue alcune regole importanti: contrariamente al regime alimentare basato su cinque pasti al giorno – il più diffuso – la Schiffer si ferma a tre pasti al giorno. Colazione, pranzo e cena, ma senza esagerare con gli alimenti e i cibi: niente spuntini, così come è vietato il cibo spazzatura. Quello che mangia più spesso? Cracker di riso integrale e zuppa secca di miso. Il connubio è perfetto per aumentare le energie, ma al tempo stesso per “saziarsi”. Per essere Claudia Schiffer, insomma, bisogna essere disposte a fare qualche rinuncia (o forse più di una).