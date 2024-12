X Factor, la finale: il trionfo a sorpresa di Mimì e delle mise incredibili. Le pagelle

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Alla fine l’edizione 2024 di X Factor cala il sipario con una finale spettacolare a Piazza del Plebiscito a Napoli (tra Robbie Williams, Gigi D’Alessio e una delegazione di pinguini dal Polo Nord) e una grandissima vittoria: essere riuscita e ritornare ai fasti del passato, dopo alcune edizioni appannate, grazie ad una giuria azzeccata, ad una conduttrice perfetta, a dei talenti che hanno saputo toccare tutte le corde del panorama musicale, dal rap, al pop, dal melodico al rock e alla sorpresa di alcune new entry in giuria, Lauro in primis, che hanno fatto la differenza. I nostri voti sulla finale e su una edizione davvero “in odore di grazia”.

LAURO E JAKE: TOTÒ E PEPPINO A MILANO 10

Arrivano vestiti da cinepanettone Natale a Mosca, Jake in colbacco e Lauro in pelliccia, partono i meme sui social ma a fine serata dimostrano di averci visto lungo: Manuel è ibernato, loro ballano il trenino sul palco come superstiti del veglione di Capodanno. I più simpatici di tutti, ci hanno fatto ridere e divertire ad ogni puntata. Per noi, è un grande sì.

PAOLA, LA SUA SECONDA BELLISSIMA VITA 9

È stata una bella e grande scoperta: materna con i ragazzi, simpatica, colta e preparata, Paola ha davvero dimostrato di essere stata una scelta azzeccata. Con i suoi completini sadomaso, le scollature audaci, gli slogan femministi, l’ironia e la cultura musicale, anche se la sua squadra è stata la prima a uscire dai giochi, Paola è risultata vincente. E i racconti sulle sue cadute e risalite (come quando cantava nei ristoranti, a testa alta, tra lo sfottò di molti colleghi, nel periodo di difficoltà seguito all’enorme successo da ventenne) sono il migliore esempio e insegnamento, per questi ragazzi, di come nella vita, e nel lavoro, nulla è mai scontato e si possa comunque risorgere ancora. Come è successo quest’anno per XF.

MANUEL, LA PRIMA SUDATA VITTORIA 8

Alla fine Manuel è arrivato laddove non era mai riuscito in tante edizioni da giudice: ha vinto. Nonostante Lauro fosse arrivato in finale con la squadra intatta, e lui solo con Mimì Caruso, nonostante fosse partito benissimo ma durante i Live fosse emersa la sua vena “rosicona”, il talento di questa ragazza giovanissima, che sul palco di Napoli ha davvero spaccato ed emozionato, con Mina, Dalla e Patti Smith gli ha regalato quella vittoria inseguita da anni. Una sola cosa dovrebbe imparare da questa edizione e dalla sorpresa Lauro: che spesso risultano vincenti le scelte più semplici e popolari, e che conviene guardare il meteo prima di vestirsi. Achille oggi si starà gustando qualche sfogliatella in terrazza, lui probabilmente è a letto sotto tachipirina.

GIORGIA, COME SAPREI VOTARTI IO?

Di lei abbiamo già detto tutto; bellissima, bravissima, intonatissima, dolcissima, uno scricciolo di donna e un gigante di artista che ha saputo tenere il palco e il programma meglio di tanti conduttori navigati. Ha gestito al meglio le scaramucce tra i giudici, l’emozione dei ragazzi: alla sua prima prova da conduttrice, sembrava facesse questo mestiere da anni. Vogliamo altre 1000 edizioni con Giorgia.

I 4 FINALISTI, MIX PERFETTO DI GENERI E TALENTO 9

Mai finale è stata più variegata e azzeccata: sul palco c’era tutta la musica: dal pop melodico di Lorenzo Salvetti al rock dei Les Votives, dal jazz dei Patagarri al soul di Mimì. Musica per tutte le orecchio e davvero, chiunque avesse vinto, sarebbe andata bene.

ROBBIE WILLIAMS, L’X FACTOR FATTO ARTISTA

E poi arriva Robbie, ed è subito nostalgia anni ’90. Carismatico e sexy anche a 50 anni, pur con i capelli grigi e qualche ruga in più, bastano due canzoni per capire come l’X Factor sia davvero qualcosa di innato. Robbie è l’esempio vivente dello spirito del programma: talenti si nasce. E lui, modestamente, lo nacque.