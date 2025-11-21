La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti gioca sul fidanzato di Samira Lui: “Povero Luigi!”

IPA Samira Lui

Torna anche venerdì 21 novembre La Ruota della Fortuna, programma di puntata dell’Access Prime Time ti Canale 5. Gerry Scotti con la sua solita simpatia ha coinvolto i telespettatori in un appassionato gioco alla ricerca delle lettere giuste per risolvere i rompicapi degli autori. Ma il conduttore, anche questa volta, ha avuto con lui la sua spalla, o “la sua socia”, come a volte lui stesso la chiama, Samira Lui. I due ci hanno ormai abituati ai loro siparietti e si sono dimostrati ancora una volta affiatati in trasmissione, sempre pronti a lanciarsi battute e soluzioni. Scotti non ha fatto mancare in puntata un riferimento a Luigi Punzo, fidanzato e futuro marita di Samira Lui.

“Povero Luigi!”, Gerry Scotti gioca sul fidanzato di Samira

“La rock star dei game show, la chitarra solista di questa sera… Gerry Scotti!”. Così la band più amata di Canale 5, quella che ogni sera accompagna le puntate de La Ruota della Fortuna. Nella puntata di venerdì 21 novembre se ne sono viste delle belle. Una partita che sembrava ormai scritta è stata ribaltata nell’ultima manche, la campionessa in carica è stata detronizzata e il conduttore ha scherzato con Samira Lui sul suo fidanzato e presto marito, Luigi Punzo.

Dopo sette anni di fidanzamento, infatti, i due hanno deciso di convolare a nozze. La stessa co-conduttrice di Canale 5 ha espresso il desiderio di avere al suo fianco, nel suo giorno speciale, proprio Gerry Scotti, segno di una vicinanza personale che è anche e soprattutto umana: “Affiancarlo è stata una scuola – aveva dichiarato in un’intervista – “siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Con Gerry c’è stato un feeling immediato, ci prendiamo in giro, in scena e dietro le quinte“.

Nella puntata di venerdì 21 novembre, durante la manche “del mistero”, è stata indovinata dai tre concorrenti in gara la frase Durante il sonno ci sembra di cadere. Dopo aver dato il risultato Gerry ha chiesto a Samira se anche lei sognasse di cadere durante il sonno. La Lui ha prontamente risposto: “Sogno di cadere ma faccio anche di peggio, picchio, scalcio”. Il conduttore ha quindi esclamato: “Povero Luigi!“, facendo riferimento alla vita privata della compagna di viaggio. E ha poi concluso: “Ah ho visto Luigi l’altro giorno con le stampelle”, scatenando le risate del pubblico, incoraggiate dalla battuta finale di Samira: “Eh avevamo dormito insieme”.

Stefano ribalta la partita all’ultima manche: campionessa beffata

A sfidarsi nella partita de La Ruota della Fortuna di venerdì 21 novembre sono tre giovani concorrenti. Marianna, pronta a difendere il suo ruolo di campionessa, che nella puntata precedente le è valso la vittoria di 23.200 euro, Maria, studentessa di giurisprudenza e Stefano, anestetista.

La partita è iniziata in salita per la campionessa, che nelle manche ha perso terreno rispetto a Stefano, agguerrito fin dalle prime lettere in gioco. Marianna però rivede farsi concreta la speranza di rimanere campionessa dopo che i due sfidanti ricevono “bancarotta” dalla ruota. Allora lei prende il largo, totalizzando 17.000 euro. Il gioco sembra segnato e la vittoria di Marianna certa, ma la ruota non perdona. Complice il Round Express, dove le lettere hanno un valore più alto, alla fine è proprio Stefano a diventare campione con 27.400 euro.

Ne La Ruota delle Meraviglie il campione riesce a indovinare solo l’ultimo quesito: nell’unica busta che lui ha la possibilità di aprire trova 5.000 euro. Va dunque a casa con 32.500 euro. Un inizio che promette bene per il nuovo campione.