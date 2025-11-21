Affari Tuoi, la Rai fa slittare la puntata. Le lacrime davanti a De Martino

IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi ha rischiato di lasciare a bocca asciutta i telespettatori di Rai 1: la puntata di venerdì 21 novembre è stata infatti posticipata. Una scelta che ha fatto borbottare molti, convinti di potersi godere un’ora di spensieratezza con l’Access Prime Time di Rai 1, ma che è stata obbligata dalla programmazione tv. Prima infatti è il match di tennis di Flavio Cobolli in Coppa Davis. La puntata comunque è andata in onda e ha visto lottare per l’ambito premio di 300.000 euro Vanessa della Valle D’Aosta. Accompagnata dalla mamma, Vanessa ha giocato una partita intensa, senza risparmiarsi nelle scelte e nel raccontarsi. Un episodio in particolare della sua vita ha commosso il pubblico in studio e i telespettatori.

Affari Tuoi posticipato dalla Rai (ma non salta)

Si sa, la programmazione televisiva, a volte, salta, si modifica e ci sorprende. Così è stato anche nella serata di venerdì 21 novembre per Affari Tuoi, previsto su Rai 1, come al solito, alle 20:30. I telespettatori però a quell’ora, non hanno trovato l’amato e gioviale Stefano De Martino, ma, al suo posto, hanno assistito alla vittoria di Flavio Cobolli nel tennis della Coppa Davis.

Insomma, una scelta obbligata in casa Rai, che ha fatto slittare leggermente il programma dell’Access Prime Time (che a sua volta ha fatto scalare più tardi The Voice Senior, il talent over 60 di Antonella Clerici, andato in onda dalle 22:30).

Vanessa perde tutto, ma commuove

A competere nel famoso “gioco dei pacchi” venerdì 21 novembre è la Valle D’Aosta, con Vanessa. Lei, impiegata 28enne, ha subito raccontato molto di sé, senza tralasciare dettagli sulla propria vita privata. In particolare ha raccontato dell’imminente matrimonio, previsto per il prossimo anno. Lo sposo è Stefano, che da lo stesso mestiere del padre di Vanessa: il Carabiniere. Ad accompagnarla nella sfida con la fortuna è la madre, Lucia.

La partita di Vanessa inizia in salita, con l’uscita dei pacchi da 300mila euro, 15mila euro e 20mila euro. Insomma, cifre che a inizio puntata lasciano con l’amaro in bocca. La ragazza però ha mostrato subito di avere carattere e, senza tentennare, ha chiesto al Dottore di proporle un’offerta. Detto fatto, il Dottore le ha proposto 22mila euro, cordialmente rifiutati dalla concorrente.

Anche i 100mila euro sono svaniti poco dopo. Anche nella secondo offerta il Dottore ha proposto 22mila euro: “Accetto il Dottore, rifiuto l’offerta“, ha detto Vanessa scatenando le risate del pubblico. Unico momento di ilarità durante la puntata, perché a susseguirsi sono stati pacchi contenenti cifre alte e appetitose, dai 200mila euro ai 10mila, dai 75mila ai 30mila.

Una partita disastrosa, che ha portato Vanessa a ricordare momenti difficili della sua vita, sciogliendosi ad un certo punto in un pianto liberatorio. “Quando avevo 8 anni ho scoperto di avere una malattia”, ha raccontato, “Ho scoperto di essere diabetica. È una malattia silenziosa. Condiziona la mia vita, la vita di chi mi sta attorno. Però l’8 sono nata io. Sono otto anni che sono fidanzata con l’uomo che non cambierei per nulla al mondo. Dopo otto anni ci sposiamo”. Ha quindi deciso di giocare il tutto per tutto sul numero che nella vita le ha portato più fortuna: ha cambiato il pacco numero 17 con l’8. Amaro però il finale di partita: nel pacco numero 17 c’erano 50mila euro mentre nel pacco 8 c’erano 500 euro.