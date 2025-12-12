Affari Tuoi, Stefano De Martino disperato: “Ci avevo creduto”. Ma era un bluff

Ansa Stefano De Martino

Per la Sardegna, nella puntata del 12 dicembre di Affari Tuoi ha giocato Giulia, ingegnere edile, accompagnata dalla sua dolce metà in studio, il fidanzato Alessandro: ha scartato il pacco numero 15. Come sempre la puntata è entrata subito nel vivo: tra il pacco nero, Gennarino, pacchi blu e rossi, è arrivato il momento di fare sul serio.

Affari Tuoi, come è andata la puntata del 12 dicembre

A svolgere il rito propiziatorio di inizio puntata è stato Herbert Ballerina, al posto di Stefano De Martino: “E da questo momento sono… affari tuoi”. Primi sei pacchi al cardiopalmo: nell’11 del Molise c’erano 50 euro. Le puntate rispetto agli inizi si sono fatte leggermente più caotiche, probabilmente anche per il feeling che hanno De Martino e Ballerina. E, dobbiamo dirlo, l’inizio condotto da Herbert è stato magistrale.

“Stiamo andando bene, ma io non mi distraggo”, momento di intesa tra Herbert e Stefano, con quest’ultimo che ha persino l’elfo natalizio sulla spalla. “Mi sento un po’ caldo”, ha detto il conduttore sul pacco numero 14: “Nella Valle d’Aosta ci sono 10mila euro”. La partita di Giulia è proseguita tra sketch e momenti di confessione: “Siamo fidanzati da quindici anni, sposati da poco più di un mesetto”. E non è sfuggito il commento di Stefano: “Viva gli sposi, le storie d’amore quelle belle, che meraviglia”, riferendosi al mare della Sardegna nello sfondo della foto dei protagonisti della puntata. Proprio in Sardegna il conduttore era stato sorpreso con l’ormai ex fidanzata Caroline Tronelli.

Durante il primo scambio con il Dottore, De Martino ha poi ripreso in mano le redini del gioco: “Conduzione approssimativa. Giulia ha difeso tutti i pacchi grandi. Primo bivio: cambio o offerta? Faccia lei, hanno imparato questi concorrenti, non si sbilanciano più“. Prima offerta: 38mila euro, non male. Ma naturalmente non sono sufficienti, il gioco è appena iniziato: la coppia ha scelto di continuare.

Quanto ha vinto Giulia dalla Sardegna

Dopo l’offerta, è stato il turno del pacco Gennarino, con il cagnolino che è arrivato subito in studio facendo il suo show. La puntata è stata a dir poco “fortunata”, tanto che a un certo punto sono rimasti solo 3 pacchi blu e 7 rossi, oltre al pacco nero. “Si deve rovinare con le sue stesse mani stasera”, ha commentato Stefano, dopo la richiesta della concorrente di affidare il destino nelle mani del Dottore.

“Da 38mila si passa a 48mila”. La partita è fortunatissima per Giulia, anche se il Dottore non ha mai proposto un cambio, ma solo delle controproposte, tornando persino alla prima offerta da 38mila. Alla concorrente è rimasto solo il pacco blu da 100, contro il pacco nero e altri 5 pacchi rossi. Ma l’insidia è dietro l’angolo: “Sono un po’ in difficoltà”, lo ha persino ammesso il Dottore. L’indecisione però non è sempre la migliore delle alleate, pur divertendosi: hanno rifiutato l’offerta da 48mila euro, poi quella da 55mila euro. Il bluff del Dottore, che conosce il gioco, però, ha fatto il resto: di fronte alla possibilità di avere il pacco da 50mila e 300mila, con un’offerta da 150mila euro, hanno scelto il loro pacco.

“Quest’anno ho fatto 30 anni, abbiamo fatto un bellissimo viaggio di nozze, e subito dopo sono stata catapultata qui”, ha raccontato la concorrente. Ma Stefano non ha dubbi: “Il Dottore non ha mai dato il cambio. Sta giocando? E vuole farci credere che lì dentro ci siano i 50mila e che quelli offerti siano solo uno specchietto per le allodole perché magari i 300mila sono qua?”. Rifiutata l’offerta, nel loro pacco avevano 50mila euro. “Ci stavo credendo, ci avevo creduto”, Stefano si è disperato, ma alla fine è stata tra le partite più belle del 2025.