Antonella Clerici assente da È sempre mezzogiorno: “Felice di essere stata con Carlo”

Fonte: IPA Antonella Clerici

Puntata “insolita” quella di È sempre mezzogiorno, che è partita senza la costante presenza di Antonella Clerici. La conduttrice è stata infatti sostituita dal cuoco Daniele Persegani, che ha fatto il suo ingresso in puntata con una sagoma di cartone della presentatrice, co conduttrice al fianco di Carlo Conti e Gerry Scotti durante la prima al Festival di Sanremo 2025.

Antonella Clerici sostituita nel suo show: cosa è successo

Una serata ricca di emozioni, quella di apertura della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto Carlo Conti affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Tre grandi professionisti, che non avevano bisogno di dimostrare nulla e che hanno saputo tenere un palco importante come quello dell’Ariston con naturalezza, senza nascondere quel pizzico d’emozione che è legittima in un’occasione così importante.

E così la conduttrice, per riprendersi da quell’uragano travolgente che è stata la prima serata del Festival, ha deciso di farsi sostituire nel suo show dal suo “uomo di fiducia”, Daniele Persegani, che da insegnante è passato per un giorno al ruolo di “supplente”.

Il cuoco di È sempre mezzogiorno ha fatto il suo ingresso in puntata con una sagoma in cartone di Antonella: “Anche se è assente è sempre con noi in qualche modo”, ha detto. La conduttrice poi ha raggiunto al telefono Persegani, spiegando i motivi della lontananza dal suo amato show. “Per la prima volta nella storia non sono riuscita a essere lì con voi”, ha fatto sapere Clerici. “Sono tornata da Sanremo stanotte ma non avevamo le chiavi, insomma, non ero presentabile tra capelli arruffati e occhiaie profonde”, ha raccontato con la sincerità che la contraddistingue, senza però dimenticare di rassicurare il suo pubblico. “Domani sarò di nuovo là”, ha detto al telefono.

Le parole sul Festival di Sanremo 2025

Non poteva mancare ovviamente un commento sulla serata appena trascorsa, in particolare sugli outfit indossati dalla conduttrice, che ha voluto “spararsi le ultime cartucce” con abiti sensuali al punto giusto, disegnati apposta per lei e per valorizzare le forme del suo corpo, con tanta luce per brillare su un palco prestigioso come quello dell’Ariston.

“Sono felice per Carlo e di avere dato con Gerry il nostro piccolo contributo a questo successo, senza se e senza ma”, ha detto Antonella. Che ha aggiunto: “Poi le chiacchiere stanno a zero, perché il Festival è così: ognuno dice la sua, ma sono contenta di questa conduzione a “togliere”, perché eravamo tre conduttori con trenta canzoni, non abbiamo provato niente e abbiamo portato una ventata di professionalità, perché è giusto dire che non si tratta di quattro battute buttate così”.

E per quanto riguarda il famoso piatto di pasta ha voluto chiarire: “Volevo mettere un po’ di cucina e di pop con quel piatto di trofie”. Nessuna rivalità poi con Gerry Scotti, con il quale ha ritrovato una grande complicità anche fuori onda: “Ci siamo divertiti tantissimo, parlando di tutto. È stato un bel modo per stare insieme e supportare Carlo in una sfida importante”.