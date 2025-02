Antonella Clerici, primo look di Sanremo 2025, occhiali scuri e jeans. “Non ho nulla da dimostrare”

Fonte: Ansa Antonella Clerici

Sanremo 2025 sta per iniziare e alla prima conferenza stampa della 75esima edizione del Festival della Canzone italiana Antonella Clerici fa già parlare di sé grazie al suo look casual chic, preambolo di quello che vedremo sul palco dell’Ariston?

Sanremo 2025, atmosfera rilassata alla prima conferenza stampa

Carlo Conti ha voluto con sé in conferenza stampa i co-conduttori della prima serata di Sanremo 2025, che inizia martedì 11 febbraio, Antonella Clerici e Gerry Scotti. I presentatori hanno voluto subito mettere in evidenza l’atmosfera rilassata del Festival, dove non c’è niente da dimostrare né polemiche da stemperare. Protagonista sarà solo la musica con le emozioni e il divertimento che porta con sé.

Sanremo 2025, Antonella Clerici non ha nulla da dimostrare

Antonella Clerici, come Gerry Scotti, non ha bisogno di presentazioni. Carlo Conti ringrazia i suoi due primi compagni di avventura che lo affiancheranno nella serata di martedì 11 febbraio, quella che apre Sanremo 2025.

Antonellina arriva in conferenza stampa tra gli applausi, sorridente e felice di tornare all’Ariston in qualità di conduttrice. “Cosa si può dire?“, esordisce dopo essere stata omaggiata con un mazzo di fiori coloratissimi. “Intanto la gioia, quando Carlo me lo ha comunicato. Me lo ha comunicato tardi e davvero non me lo aspettavo”. E ha proseguito: “Anche perché con Carlo ci sentiamo spessissimo e non abbiamo mai affrontato l’argomento Sanremo. Me ne ero dimenticata”.

La Clerici, con il sorriso sulle labbra, ha anche affermato: “Non dobbiamo dimostrare nulla“, riferendosi a lei, Conti e Scotti, e ha continuato: “Tanto la responsabilità è di Carlo. Noi dobbiamo solo divertirci”. Infondo, non è la prima volta che si trova sul palco dell’Ariston nel ruolo di conduttrice. E anche il direttore artistico del Festival scoppia a ridere.

Fonte: Ansa

Antonella Clarici, primo look di Sanremo 2025: blazer, jeans e camperos

Antonella è in grandissima forma e il primo look del Festival è azzeccatissimo. Niente completi bon ton o abiti originali, ma un completo casual super chic, rock e frizzantino come è lei.

Fonte: Ansa

La Clerici ha optato per un classico blazer nero che ha abbinato a una blusa dello stesso colore e a dei jeans. Ai piedi dei camperos in rettile. E per rendere l’outfit più stiloso e femminile, lo ha impreziosito con una collana lunga a catena d’oro giallo e perle.

Altro accessorio fondamentale che dà un tocco di personalità all’ensemble sono gli occhiali con lenti blu che velano lo sguardo senza coprirlo. Il make up esalta lo stile di Antonella con un rossetto fucsia deciso che è perfetto coi sui capelli biondi e ricci. Da notare anche la manicure bianco latte, curatissima. Non va trascurato nemmeno il dettaglio della borsa che è una Chanel con tracolla a catena.

Questo look anticipa lo stile degli abiti di Antonellina che vedremo all’Ariston e che lei ha messo in valigia?