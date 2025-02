A pochi giorni dal debutto al Festival di Sanremo, Antonella Clerici ha svelato, con un video, cosa non può mancare nella sua valigia per la kermesse canora

Fonte: IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici sarà una delle protagoniste del prossimo Festival di Sanremo in partenza l’11 febbraio 2025. La conduttrice televisiva, infatti, è stata scelta da Carlo Conti per accompagnarlo nella conduzione della prima serata della kermesse musicale insieme a Gerry Scotti. Nelle altre puntate della manifestazione canora, invece, saranno altri volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e della moda, a darsi il cambio sull’ambito palcoscenico.

A poche ore dall’avvio di questa nuova importante avventura, Antonella Clerici ha svelato cosa non può mancare nella sua valigia sanremese.

Antonella Clerici, gli indispensabili per Sanremo

Non è la prima volta che Antonella Clerici si prepara a essere protagonista del Festival di Sanremo. La conduttrice, infatti, ha già presentato la kermesse musicale sia nel 2005 che nel 2010. La prima volta la presentatrice televisiva era stata scelta da Paolo Bonolis, insieme a Luca Laurenti, in qualità di co-conduttrice, mentre 5 anni più tardi Antonella Clerici è stata la protagonista assoluta della manifestazione canora.

La conduttrice è pronta per questa sua terza occasione al Festival di Sanremo e, con un video postato sul suo canale Instagram ufficiale, ha svelato quali sono gli oggetti indispensabili presenti nella sua valigia. Antonella Clerici ha dichiarato di volersi preparare bene per il suo ruolo è che, quindi, ha deciso di portare con sé i testi dei brani in gara per ripassarli: “Un quaderno, in questo caso il Tv, sorrisi e canzoni con i testi delle canzoni di Sanremo così le studio perché sono una secchiona”.

Nel bagaglio della presentatrice non mancano nemmeno le sue amate borse: “Le mie trousse di trucco, le mie borsette, visto che sai che io ho la mania delle borse, posso mettermi anche le tute ma le borse devono essere belle”.

Antonella Clerici ha svelato di non avere un portafortuna, ma di essere affetta da una piccola mania: “Non ho portafortuna, non sono una che ama queste cose. Mi piace però portarmi più cose, magari mi porto tipo due shampoo, sono inutili però devo averne di più. Se vado in vacanza non m’interessa niente ma se vado a lavorare sono un po’ precisetta”.

Antonella Clerici, gli indizi sui look sanremesi

Antonella Clerici ha sempre saputo impressionare i telespettatori del Festival di Sanremo con dei look che hanno fatto la storia e, certamente, anche nella prossima edizione della kermesse musicale la presentatrice indosserà degli outfit che riusciranno a colpire nel segno. In una video chiamata social con Gerry Scotti, la conduttrice ha svelato alcuni dettagli dei look scelti per la manifestazione canora: “No io le metto sempre le paillettes, ovunque”.

Sembra che Antonella Clerici abbia l’intenzione di brillare sul palco dell’Ariston, ma che non cederà, nuovamente, al fascino del floreale: “No floreale io no, questo giro, ho già dato”.

Di recente la conduttrice televisiva ha ripercorso i suoi look sanremesi più iconici, dando ulteriori dettagli su quelle che saranno le sue prossime scelte di stile: “Beh, a 60 anni non posso vestirmi come una principessa Disney: diciamo che stavolta ho giocato più sulla luce che sulle forme, i miei vestiti saranno luminosissimi”.