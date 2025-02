Antonella Clerici su Gerry Scotti: “Nessuna rivalità, vorrei conoscerlo meglio”

Fonte: IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici sarà tra le protagoniste più attese del prossimo Festival di Sanremo: la popolare conduttrice sarà sul palco dell’Ariston nella serata di apertura della kermesse accanto a Carlo Conti e a Gerry Scotti. Una partecipazione che ha destato molta curiosità, soprattutto in virtù della presunta “rivalità” della presentatrice con il collega di Mediaset, che su Canale 5 conduce dei format molto simili ai suoi. Chi si aspettava frecciatine e accuse velate, ad ogni modo, resterà deluso: in una recente intervista, Antonella ha speso per Gerry solo belle parole.

La presunta rivalità tra Antonella Clerici e Gerry Scotti

Antonella Clerici è una professionista del piccolo schermo che ha legato il suo nome ad una serie di programmi molto amati dalle famiglie. Oltre ai celebri cooking show, su cui è stata tra le prime a scommettere, la conduttrice si è dedicata con successo ai talent canterini: su tutti, gli spin-off di The Voice dedicati ai ragazzi (Kids) e agli over (Senior). Una formula targata Rai che Canale 5, a detta di molti, avrebbe cercato di replicare con le varie versioni di Io Canto affidate a Gerry Scotti. Proprio in virtù della somiglianza dei format condotti, si è spesso parlato di una presunta rivalità tra i due conduttori, che il prossimo 11 febbraio si ritroveranno l’uno accanto all’altra sul palco di Sanremo con Carlo Conti.

Fonte: IPA

A spazzare via ogni dubbio su un’ipotetica antipatia nei confronti di Scotti è stata la stessa Antonella in un’intervista rilasciata ad ANSA:”Devo ammettere che quando ho visto che quel ‘senior’ (la nuova versione di Io Canto, ndr) sono rimasta un po’ sconcertata, ma non è un problema che riguarda Gerry, semmai le aziende”, ha giustamente sottolineato Clerici. Al suo collega la conduttrice ha riservato solo complimenti: “Con lui non avverto rivalità: come me è un lavoratore instancabile, fa milioni di cose, dal quotidiano al quiz. E poi è una persona molto serena e paciosa, sulla mia stessa lunghezza d’onda. Anzi, vorrei avere occasioni per conoscerlo meglio”.

Già in passato la Clerici non aveva risparmiato qualche critica all’azienda di Cologno Monzese per i format poco originali in palinsesto: “Io Canto Senior? Spero che sia uno scherzo perché sarebbe il colmo. Prima, ai tempi di Ti lascio una canzone, hanno fatto Io Canto. Poi, dopo che ho fatto The Voice Kids, loro hanno ripreso con Io Canto dopo anni. Se fanno i senior è uno scherzo. Spero, almeno, che i programmi vadano in onda in periodi diversi, altrimenti non faremmo un bel servizio al pubblico”, aveva spiegato. Chissà se dietro le quinte dell’Ariston avrà modo di confrontarsi con Gerry sulla questione.

Il Sanremo di Antonella, dai look al rapporto con Conti

Antonella Clerici aveva condotto il Festival di Sanremo nel 2010, ed è pronta a tornare all’Ariston in qualità di co-conduttrice nella serata inaugurale della prossima edizione della kermesse. “Quando Carlo mi ha chiamato, mi ha detto: Anto, devi dirmi di sì. Ho riso e ho risposto: ti dico di sì sulla fiducia. Sarà una serata tra amici, io, Carlo e Gerry: manca Fabrizio Frizzi, ci siamo commossi nel ricordarlo, perché è sempre tra noi. Sarò al servizio di Carlo, è il suo festival. E giuro che non ballerò né canterò”, ha scherzato ai microfoni di ANSA.

I look scelti, invece, saranno molto diversi da quelli sfoggiati in passato al Festival: “Beh, a 60 anni non posso vestirmi come una principessa Disney: diciamo che stavolta ho giocato più sulla luce che sulle forme, i miei vestiti saranno luminosissimi”. E noi, non vediamo l’ora di ammirarla.