Aurora Ramazzotti torna su Instagram e rompe il silenzio dopo l’annuncio della gravidanza

Dopo settimane e settimane di indiscrezioni e voci che non trovavano conferma, la bella notizia è arrivata proprio dai diretti interessati. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno annunciato con un video la dolce attesa, prendendosi anche poco sul serio. Dopo la divertente clip pubblicata su Instagram però è calato il silenzio: l’influencer adesso è tornata per raccontare tutte le emozioni legate a questo momento particolare della sua vita.

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo l’annuncio ufficiale della gravidanza

Dopo aver finalmente ammesso al mondo intero la notizia della dolce attesa, Aurora Ramazzotti è tornata a parlare sui social. L’influencer per molte settimane si è chiusa nel silenzio, pubblicando solo di rado foto per confondere le idee – senza mostrare neanche un accenno del pancino – e storie legate al tour di papà Eros, al quale lei ha partecipato.

Si è trattato di un momento complicato per lei e per la sua famiglia, che hanno mantenuto quel (comprensibile) riserbo che ogni coppia vive in attesa che i primi tre mesi di gravidanza trascorrano senza complicazioni e tirare un sospiro di sollievo. Tutti lo sapevano: lo scoop di Signorini ha fatto enorme scalpore, e la stessa Aurora non deve aver gradito particolarmente la diffusione della notizia del lieto evento prima del tempo.

Adesso però che della gravidanza può parlarne apertamente, la Ramazzotti ha ricominciato a pubblicare storie su Instagram, riprendendo quel contatto diretto che aveva con i suoi follower.

“Nell’ultimo periodo sono stata molto assente dai social, so che sembra impossibile perché pare che io sia ovunque, ma chi mi segue e mi vuole bene da un po’ sa che sono stata assente – ha spiegato Aurora -. È stata scelta consapevole da una parte e necessaria dall’altra per capire cosa mi sta accadendo in questo ultimo periodo”.

Aurora Ramazzotti, il desiderio di privacy in questo momento delicato

È chiaro che per la Ramazzotti questa eccessiva attenzione mediatica, in un momento così particolare come può essere quello della dolce attesa, non deve essere stato facile da gestire.

Nelle storie infatti ha parlato a cuore aperto, spiegando le sue motivazioni: “Vi confesso che questo fatto di essere diretta e trasparente, di aver quindi portato fondamentalmente me stessa su questi canali, un po’ stava diventando un’arma a doppio taglio”.

“Quindi sto cercando di calibrare anche alla luce di quello che mi sta succedendo”, ha aggiunto la Ramazzotti, che evidentemente vuole tutelare il più possibile il suo equilibrio tra pubblico e privato in questo momento. “Poi sento un po’ un blocco comunicativo, come se qualsiasi cosa io possa dire si superflua. A chi mi segue voglio dire che sto calibrando e tornerò. So che c’è qualcuno curioso, e lo capisco, fatemi capì e poi ci risentiamo”.

La volontà di difendersi è chiara e l’aveva dimostrata anche con quel video divertente con il quale ha comunicato di essere incinta. “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare – ha scritto Aurora a corredo della clip – . Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”.