Lionel Richie, riposo assoluto dopo il malore. La famiglia: “Non pensa a se stesso”

IPA Lionel Richie

Momenti di grande apprensione per i fan di Lionel Richie. Il celebre cantante è stato costretto a interrompere bruscamente il suo live lo scorso 24 giugno, dopo essersi sentito male sul palco ed essere stato trasportato d’urgenza in ospedale in ambulanza. Il 77enne artista si stava esibendo alla Grand Casino Arena di St. Paul, in Minnesota, quando un improvviso malessere ha costretto l’organizzazione a chiudere lo spettacolo prima del previsto, lasciando il pubblico col fiato sospeso.

Poco prima dell’interruzione definitiva, l’artista aveva confessato ai suoi fan di sentirsi particolarmente “stordito” e di doversi sedere sulle scale del palco per poter continuare a cantare. Purtroppo, lo sforzo non è bastato e il concerto è stato definitivamente stoppato per permettere i soccorsi. Non è un episodio isolato degli ultimi giorni. Di recente, anche Rod Stewart ha dovuto fermarsi per un malore accusato sul palco mentre Loredana Bertè ha preferito cancellare in toto la sua esibizione in programma a Bergamo per non mettere a rischio la sua salute.

Il mistero sulle cause e lo stop forzato ai concerti

Al momento, né il cantante né il suo team ufficiale hanno voluto rivelare le cause del malore, mantenendo il massimo riserbo sulle sue attuali condizioni cliniche. Nel frattempo, l’organizzazione del tour ha diffuso una nota ufficiale per fare chiarezza sui prossimi impegni della popstar, confermando che, sotto stretto consiglio dei medici, Lionel Richie dovrà rimanere a riposo assoluto per poter tornare in piena salute.

Questo stop forzato ha inevitabilmente stravolto il calendario della tournée. Sono stati infatti posticipati i due spettacoli previsti per venerdì 26 giugno a Chicago e sabato 27 giugno a Columbus. Se la convalescenza procederà senza intoppi, l’artista e gli Earth, Wind & Fire dovrebbero tornare regolarmente sul palco martedì 30 giugno a Pittsburgh. Tutto però è ancora affidato all’incertezza, date le condizioni delicate dell’artista che comunque pare sia in veloce ripresa.

La preoccupazione della famiglia: il lavoro prima della salute

Nonostante l’ottimismo dell’organizzazione sul rientro a breve termine, l’ambiente vicino all’entourage del cantante è tutt’altro che sereno. Una fonte molto vicina alla famiglia ha rivelato al Daily Mail che i suoi cari sono seriamente preoccupati, poiché temono che Richie sia fin troppo concentrato sul lavoro piuttosto che sulla propria salute personale. Non è comunque un mistero che sia un perfezionista e sia instancabile quando si tratta di preparare i suoi spettacoli, ma in questa particolare condizione sarebbe indicato prolungare il riposo per rimettersi completamente in forma e tornare sul palco senza rischi. Del resto, con il caldo rovente che sta attanagliando il mondo, ogni prudenza non è mai troppa.

Secondo quanto riferito, la famiglia, gli amici e persino i membri della sua band sono fortemente in ansia per le condizioni di Lionel, ma al tempo stesso sono consapevoli del suo carattere testardo, tanto che nessuno sembra intenzionato a dirgli apertamente di rallentare i ritmi, anche perché difficilmente sarebbe disposto ad ascoltare qualcuno. L’auspicio di tutti i suoi affetti più cari rimane solo uno: che possa rimettersi al più presto e continuare a fare ciò che ama di più nella vita, ma senza mettere a rischio la sua incolumità.