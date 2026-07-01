Temptation Island, parla la cognata di Sara e Gabriele e svela la verità

La cognata di Sara rompe il silenzio e svela la verità sulla coppia di Temptation Island e i video privati.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Il caso di Gabriele e Sara, concorrenti di Temptation Island al centro delle polemiche per alcuni video hot, continua a far discutere. E questa volta a parlare è una persona molto vicina alla coppia che ha preso parte al reality condotto da Filippo Bisciglia.

Le polemiche su Sara e Gabriele a Temptation Island

Temptation Island è iniziato da pochissime puntate, ma le polemiche hanno già travolto una coppia. Si tratta di Gabriele e Sara, protagonisti in passato di alcuni video e dirette hot. Un passato che aveva spinto il pubblico e i fan del programma a mettere in dubbio la loro sincerità, causando una vera e propria bufera mediatica.

Già qualche giorno fa Sara e Gabriele si erano espressi sulla vicenda, raccontando di aver girato i video in passato, quando erano giovanissimi, e di non aver detto nulla alla redazione di Maria De Filippi perché si vergognavano di quanto fatto.

Una spiegazione che non ha convinto tantissimi fan del programma e che ha causato anche una valanga di segnalazioni. L’ultima è quella riportata da Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, che ha pubblicato il messaggio di una ragazza. Secondo la fonte Sara avrebbe preso parte ad un viaggio ad Amsterdam con alcuni amici in cui “non si sarebbe comportata da fidanzata”.

Le parole della cognata di Sara sui video hot

Questa nuova segnalazione ha causato la reazione della cognata della giovane che ha deciso di rompere il silenzio per smentire qualsiasi illazione.

“Sono la cognata di Sara e scrivo perché sono stanca di leggere tutte le falsità che stanno circolando – ha scritto la donna -. Leggere persino persone che dicono di aver visto Sara lavorare ad Amsterdam e che lì non sembrava affatto fidanzata con Gabriele, mi sembra l’apice. Vi allegherò la foto di noi 4 ad Amsterdam per dimostrare che eravamo insieme”.

La cognata di Sara ha poi parlato della relazione fra i due e ha garantito la sincerità della coppia di Temptation Island, nonostante questo scivolone. “Conosco la loro relazione da anni e posso assicurare che è assolutamente vera – ha detto -. Stanno insieme da quasi sette anni e hanno vissuto tutto quello che vive una coppia normale: momenti belli, difficoltà, litigi e riconciliazioni”.

Non solo: la cognata di Sara ha anche parlato dei contenuti privati finiti online e dell’ormai famosa diretta dei due. La donna ha garantito che si tratta di fatti che sarebbero avvenuti molti anni fa e che questo clamore starebbe mettendo a dura prova sia Sara che Gabriele, al centro di accuse e pettegolezzi.

“La vecchia diretta di cui si parla risale a molti anni fa – ha spiegato -, quando erano poco più che ragazzi, non era destinata a diventare pubblica ed è stata successivamente diffusa su ulteriori siti senza il loro consenso”.

L’invito è quello di andare avanti e superare le polemiche, per godersi il programma senza mettere in dubbio la sincerità delle coppie. “Oggi viene usata per costruire una storia che non corrisponde alla realtà – ha detto -. Prima di continuare ad alimentare queste voci, ricordate che dietro tutto questo ci sono due ragazzi molto giovani. L’odio e i giudizi continui possono avere conseguenze anche sulla loro salute psicologica”.