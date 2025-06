Abbiamo trovato la penna multi-uso per il make up vista su TikTok. Trucchi occhi, labbra e viso in un minuto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Viralissima su TikTok e ispirata ai mitici anni Novanta, la penna multiuso per il make up non solo funziona, ma ora è anche disponibile su Amazon! Immagina di poterti truccare in un minuto, utilizzando un solo prodotto per illuminare il viso, definire la sopracciglia, evidenziare lo sguardo e rimpolpare le labbra.

Una vera e propria rivoluzione per chi, soprattutto in viaggio, si ritrova a dover mettere in borsa decine di prodotti per ritoccare (o realizzare) il trucco.

Penna trucco 4 in 1 Penna multifunzione per il make up

A meno di 8 euro infatti potrai avere una matita labbra, una matita occhi, una matita sopracciglia e un illuminante.

Come funziona la penna multiuso per il make up

Ma come funziona la penna multiuso per il make up? Usarla è facilissimo, anche se non sei una pro. Ti basterà schiacciare uno dei bottoncini all’estremità della penna per utilizzare la matita che desideri.

L’eyeliner nero ti consentirà di evidenziare lo sguardo, realizzando tante tipologie di trucco occhi, mentre la matita sopracciglia marrone è l’ideale non solo per ridisegnare l’arcata sopraccigliare, ma anche per creare un eyeliner brown.

Color malva, la matita labbra si adatta a tutti i toni della pelle ed è perfetta per ridefinire i contorni e rimpolpare. Infine non può mancare l’illuminante: una matita bianca pigmentata da usare per donare luce al viso. Puoi passarla negli angoli interni dell’occhio, sul ponte del naso o sull’osso delle sopracciglia per regalarti un make up favoloso!

Tutti i colori sono brillanti e waterproof, a lunga durata e ad altissima precisione. La penna è super leggera e ingombra poco spazio, perciò puoi portarla davvero ovunque, riponendola nella tasca della borsa o dello zaino. In questo modo potrai utilizzarla facilmente in qualsiasi situazione.

Come usare la matita multiuso per il make up

Insomma: la matita multiuso per il make up è decisamente il prodotto che ti svolta il trucco d’estate (anche in spiaggia). Quello che cercavi per prepararti in pochi minuti e senza sforzi.

Applica l’illuminante nelle zone del viso che vuoi far brillare. Inizia dall’angolo interno dell’occhio per ingrandirlo, poi ritocca l’area dell’arco sopraccigliare, definendolo. Infine illumina la punta dei tuoi zigomi, sfumando il prodotto sino alle tempie.

Passa poi agli occhi: con l’eyeliner disegna una linea il più attaccata possibile alla rima sopraccigliare. Se sei poco esperta e hai paura di fare un disastro, disegna dei piccoli trattini e poi uniscili. In questo modo il tratto sarà molto più preciso e lo sguardo definito. Non dimenticare la rima inferiore delle ciglia, sfumando il colore.

Non dimenticare le labbra. Segui la linea dell’arco di cupido, disegnando il tratto oltre il bordo per ingrandire la bocca, poi fai lo stesso con il labbro inferiore. Applica il colore soprattutto agli angoli delle labbra per un effetto super naturale e picchietta un po’ di illuminante nella zona centrale per rimpolpare.

Le sopracciglia sono l’ultimo step. Ridisegnale con precisione, usando la penna make up e ridisegnando, uno ad uno, i peletti, seguendo l’arcata.

