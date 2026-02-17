Premere un pulsante e avere ricci perfetti sembra troppo bello per essere vero? Capiamo se è possibile e chi lo fa meglio.

Girare il polso nel verso giusto, calcolare il tempo di posa, non scottarti le dita o la fronte: tutto questo richiede una coordinazione che, diciamolo, non tutte hanno o vogliono avere. Gli arricciacapelli automatici sono diventati virali proprio per questo: eliminano l’errore umano e semplificando la piega.

Perché stanno spopolando su TikTok (e non solo)

Il successo esplosivo di questi arricciacapelli (basta guardare i video “GRWM” o i tutorial su TikTok e Instagram) non è un caso. Prima di proseguire: per chi non lo sapesse, GRWM significa Get Ready With Me, mostrano come prepararsi prima di un impegno importante o un’uscita con amici.

Questi video hanno intercettato un bisogno specifico: rendere la piega professionale più accessibile. Vedere una ciocca liscia che viene “risucchiata” o avvolta da sola e ne esce un boccolo perfetto in 10 secondi è quasi ipnotico, proprio il tipo di contenuto che genera milioni di visualizzazioni perché mostra un risultato immediato senza sforzo apparente… e questo fa sognare chiunque abbia mai lottato con un ferro tradizionale davanti allo specchio.

Oltre al marketing, ci sono vantaggi concreti. Con un ferro manuale è comune fare bene un lato della testa e malissimo l’altro (quello della mano “sbagliata”). Il dispositivo automatico, invece, applica la stessa forza, calore e tempo su ogni ciocca, garantendo una piega simmetrica a 360 gradi.

Sono imbattibili per chi deve sistemarsi i capelli la mattina prima di uscire: in 10 minuti la testa è fatta, perché non devi stare a pensare a come posizionare lo strumento.

Molti modelli, poi, hanno timer acustici che ti avvisano quando è il momento di rilasciare la ciocca, riducendo il rischio di bruciare le punte, a differenza del ferro manuale dove spesso non contiamo i secondi e lasciamo il calore troppo a lungo.

Tymo CurlPro: tecnologia e velocità per chi ha fretta

Se sei sempre di corsa il CurlPro di Tymo fa al caso tuo: si scalda in 10 secondi (è il più veloce) e rilascia 500 milioni di ioni negativi con tecnologia T-GLOSS in ceramica tormalina. Donando capelli morbidi, idratati e lucenti, è perfetto per chiome crespe o opache. Puoi regolarlo su 3 temperature (160°C, 180°C, 210°C) che si adattano a tutti i tipi di capelli, con ricci che durano fino a 72 ore (in media, considerando tipologia e caratteristiche della chioma).

Il doppio isolamento termico protegge viso e mani, mentre il meccanismo anti-groviglio rileva le ciocche bloccate che, in caso di “errore”, vengono rilasciate automaticamente invertendo la rotazione. Pesa solo 0,36 kg e si ha spegnimento automatico dopo 10 minuti e blocco di sicurezza.

Per chi è perfetto:

Chi cerca massima lucentezza

Chi ha capelli molto crespi o opachi

Chi vuole risparmiare tempo ogni mattina

Chi viaggia spesso

Il limite? Servono almeno 8-10 cm di lunghezza, non è adatto a tagli troppo corti.

Remington AIRvive: quando i ricci devono durare tutto il giorno

Se i boccoli “cadono” dopo un’ora, l’arricciacapelli automatico AIRvive di Remington può essere la soluzione. L’unico con tecnologia Ionic Air, che consiste nell’avere il calore che modella e l’aria fredda che raffredda istantaneamente fissando la piega.

Un po’ lo stesso principio del Dyson Airwrap, ma con prezzo più accessibile. Il corpo rotante a doppia apertura elimina eventuali torsioni: inserisci la ciocca, premi e lo styler ruota automaticamente. L’effetto finale è simile a quello che si ottiene facendo i boccoli con la piastra… solo senza complicazioni.

Il rivestimento ceramico con micro-conditioner protegge da calore e umidità, lasciando capelli morbidi senza crespo, mentre le temperature digitali (160°C, 180°C, 210°C) consentono di variare tra onde morbide e ricci stretti.

Per chi è perfetto:

Chi ha capelli che non tengono la piega

Chi vive in ambienti umidi

Chi vuole risultati che durino tutto il giorno

Chi cerca tecnologia premium a prezzo accessibile

Sheglam: il migliore per capelli lunghi

Se hai capelli oltre le spalle, Sheglam è il ferro automatico più indicato. Il suo rullo esteso da 13,5 cm e la clip larga 5 cm trattengono i capelli lunghi creando onde naturali o ricci voluminosi.

Molti modelli a “camera” non gestiscono ciocce lunghe, mentre lui ha un rullo aperto spazioso. Il riscaldamento avviene in 60 secondi e metti in piega tutta la testa in 10 minuti circa. Sulla scocca puoi selezionare tra cinque livelli di calore (fino a 220°C), impostare il timer automatico e premere il pulsante di reset.

Il rivestimento ceramico a base d’acqua distribuisce calore uniformemente, riduce il crespo e protegge i capelli. L’impugnatura è ergonomica, perfetta per l’uso con una mano e ridurre l’affaticamento che chi usa il ferro conosce bene.

Per chi è perfetto:

Chi ha capelli lunghi o molto folti

Chi cerca onde beach waves naturali

Chi è alle prime armi

Bellissima Imetec Revolution: il classico affidabile

Modello “storico” che ha reso famosi questi prodotti in Italia: ha temperature alte (190°C-220°C) per una pura potenza termica. Il suo sistema Automatic Rotating Curl è molto semplice: posizioni la ciocca, premi, al segnale sfili e il riccio è fatto. Niente app, impostazioni complesse o funzioni che confondono.

Il rivestimento Gloss Ceramic Coating Silk Effect distribuisce calore omogeneamente. Il controllo Thermo Control regola la temperatura per tutti i tipi di capelli, mentre il doppio verso di rotazione crea ricci verso l’esterno o verso l’interno, a seconda della tua preferenza, per effetto naturale. Non ha innovazioni particolarmente recenti (come ioni o aria fredda), ma la sua forza sta nella semplicità e affidabilità.

Per chi è perfetto:

Chi cerca un brand italiano affidabile

Chi ha capelli normali o leggermente spessi

Chi vuole semplicità senza complicazioni

Chi preferisce un dispositivo robusto che duri anni

Flintronic Wireless: portabilità assoluta

Flintronic Wireless è l’unico arricciacapelli completamente senza fili e con batteria ricaricabile da 4500 mAh. Perfetto in borsa o in ufficio per ritocchi dell’ultimo minuto, con la sua ricarica USB elimina cavi di alimentazione e la dipendenza da prese.

Ha un design a doppia protezione in ceramica che previene danni ai capelli e grazie all’isolamento termico evita anche le ustioni. Puoi impostarlo su quattro temperature (150°C, 170°C, 190°C, 200°C) per capelli fini, medi o spessi. Il suo kit include anche fermagli, pettine e cavo USB-C.

Per chi è perfetto:

Chi ha bisogno di ritocchi veloci fuori casa

Chi viaggia spesso e non vuole cavi ingombranti

Chi vuole massima portabilità

Chi fa sport e ha bisogno di refresh veloce

Un suo limite potrebbe essere la batteria insufficiente per capelli molto lunghi e folti e una potenza leggermente inferiore ai modelli a cavo.

Trucchi e consigli per ricci perfetti (anche se è la prima volta)

Anche il migliore arricciacapelli automatico del mondo non farà miracoli se non segui alcune regole base che fanno la differenza tra una piega casalinga e un risultato “da salone”. La prima regola fondamentale è dividere i capelli in sezioni piccole, di circa 2-3 cm di larghezza.

La tentazione è sempre quella di infilare ciocche grandi per fare prima, ma se la ciocca è troppo ampia il calore non penetra uniformemente e il riccio “cade” dopo poco, vanificando tutto il lavoro.

Secondo trucco importante: alterna la direzione dei ricci per un effetto naturale e moderno. Usa il pulsante per cambiare il verso di rotazione (destra e sinistra) e crea onde che vanno verso l’esterno rispetto al viso. Questo evita l’effetto “casco” e dona movimento naturale ai capelli.

Terza regola d’oro: non toccare i ricci finché non sono completamente freddi. Resisti alla tentazione di aprirli subito, perché il freddo aiuta a fissare la piega. Solo quando i capelli sono freddi puoi aprirli con le dita per un effetto più morbido.

Lavora solo su capelli completamente asciutti, perché quelli umidi si bruciano facilmente. Infine, pulisci regolarmente il dispositivo con un panno umido quando è freddo e scollegato: i residui di prodotti possono ridurre le prestazioni nel tempo. Se è la prima volta che usi questo tipo di strumento, scegli un modello con sistema anti-groviglio che protegge i capelli fermando o invertendo il motore in caso di errore.