Le fotocamere istantanee, che un tempo offrivano semplicemente la possibilità di stampare foto immediatamente su pellicola, si sono evolute grazie a tante chicche e funzionalità smart. Oggi, grazie alla connessione Bluetooth e alle app dedicate, queste fotocamere consentono di personalizzare ogni scatto con filtri e cornici, trasformando le immagini in ricordi creativi.

Funzioni come la stampa da smartphone e l’aggiunta di audio rendono l’esperienza ancora più coinvolgente e divertente, unendo la magia delle foto fisiche con le potenzialità del digitale. Quindi, se ami l’effetto nostalgia delle fotocamere istantanee ma non vuoi rinunciare alla comodità della tecnologia digitale, non dovresti perderti questo gadget!

VOTO TOTALE 7.7 Instax Mini LiPlay Abbiamo tra le mani una macchina che, non solo cattura i momenti più belli su pellicola, ma funziona anche come una stampante fotografica per smartphone, rappresentando un bel compromesso che unisce il piacere della fotografia tradizionale con un tocco tecnologico moderno. Si tratta di INSTAX mini LiPlay, una fotocamera istantanea compatta e versatile, con il peso giusto per essere portata con sé comodamente.

PRO Macchina istantanea e stampante per smartphone nello stesso dispositivo

Compatta e leggera

Tante funzioni speciali (cornici e audio memories) CONTRO Contiene fino a 45 foto nella memoria interna

Pellicole vendute separatamente

Design: com'è fatta, materiali e componenti VOTO: 8 Instax Mini LiPlay è una fotocamera istantanea ibrida compatta e leggera, con un bel design elegante e minimalista. Realizzata con materiali di qualità, è disponibile in diverse finiture come Matcha Green (quella che abbiamo provato), Misty White e Deep Bronze, ognuna con una texture unica per adattarsi a diversi gusti estetici e personalità. Sulla sua parte frontale troviamo uno specchio per selfie posizionato per aiutarci a inquadrare meglio gli auto-scatti, mentre i tasti shortcut sul lato permettono di selezionare velocemente tre cornici personalizzate per le foto, da scegliere direttamente dalle impostazioni della macchina. La sua particolarità, come si può subito notare, è la presenza di un display sul lato posteriore, da cui possiamo vedere ciò che inquadriamo e svolgere tante altre azioni. Il suo design, in perfetto stile Instax, giocoso, leggero e compatto la rende facile da trasportare e ideale per immortalare i momenti più belli ovunque tu vada.

Come funziona: scatto, stampa su pellicola e app VOTO: 8 C’è molto più di una semplice fotocamera istantanea in questo dispositivo: Instax Mini LiPlay, grazie alla sua doppia funzione, può scattare e stampare immediatamente su pellicole Instax Mini, oppure essere utilizzata come stampante portatile per le foto scattate con il tuo smartphone. Così, è in grado di superare uno dei limiti delle fotocamere istantanee classiche, cioè l’impossibilità di vedere le foto prima di stamparle, evitando così anche di sprecare pellicole per le foto venute male. Grazie all’app e alla connettività della macchina, puoi collegare mini LiPlay al tuo smartphone e stampare qualsiasi foto presente nella tua galleria direttamente dalla fotocamera, con un semplice tap. L’app dedicata permette anche di controllare la fotocamera da remoto, consentendo di immortalare, ad esempio, un momento senza tenerla necessariamente in mano: puoi appoggiarla su una superficie - rimane in piedi da sola - scegliere l’inquadratura perfetta dal telefono e poi scattare. Funzione perfetta per foto di gruppo o selfie.

Funzioni speciali: Audio Memories, cornici e filtri - VOTO: 7 Un'altra funzione innovativa e piuttosto originale di Instax Mini LiPlay è la modalità Audio Memories, che consente di registrare un breve frammento audio mentre scatti una foto, di circa 10 secondi. Dopo aver toccato il pulsante con l’icona del microfono, il suono rilevato viene convertito in un codice QR poi stampato sulla foto, che può essere scansionato per riascoltare il messaggio, la musica o semplicemente i suoni ambientali in un secondo momento, rendendo ogni ricordo ancora più speciale. Immagina di poter catturare con lo scatto anche la voce dei tuoi amici, la musica a un concerto o il suono delle onde del mare. La fotocamera offre inoltre una vasta selezione di cornici e filtri, per dare un tocco creativo in più e personalizzare le foto direttamente dal dispositivo o tramite l’app. Sono disponibili fino a 30 cornici con cui divertirsi, che si tratti di una corona per un ritratto o di un gioco di luci per un panorama.