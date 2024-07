I tuoi ricordi sempre con te: la fotocamera instantanea che devi avere

Un must have delle vacanze, per immortalare i ricordi più belli in famiglia o con gli amici: ecco le migliori fotocamere istantanee da acquistare subito

Sebbene lo smartphone abbia completamente rivoluzionato il nostro mondo, ci sono ancora alcuni piccoli piaceri che la digitalizzazione non può appagare: una buona fotocamera istantanea ci regala preziosi ricordi impressi su carta, senza il filtro di uno schermo che – pur potendo archiviare una quantità infinita di foto – non offre la stessa soddisfazione. E il momento delle vacanze è quello perfetto per concedersi questo piccolo sfizio, così da imprimere le immagini più belle e creare souvenir indimenticabili. Ecco quali sono i migliori modelli di fotocamera istantanea da acquistare.

Perché scegliere una fotocamera istantanea

Oggigiorno, tutti noi abbiamo uno smartphone a disposizione: la tecnologia continua ad avanzare, e ormai anche i modelli più semplici sono in grado di scattare foto bellissime. Tuttavia, al ritorno dalle vacanze ci ritroviamo con un archivio notevole e nessuna testimonianza cartacea dei nostri ricordi più dolci. Non ci resta che armarci di santa pazienza, scartabellare tra gli infiniti scatti dell’estate e selezionare i migliori, da spedire ad un servizio di stampa. Una lunga attesa, insomma, che probabilmente avrai cercato di rimandare il più a lungo possibile anche tu. Con la fotocamera istantanea non ne avrai più bisogno: in omaggio alle vecchie polaroid del passato, in pochi istanti avrai tra le mani le tue foto più belle, momenti indimenticabili.

Le migliori fotocamere istantanee

La prima fotocamera istantanea che vogliamo proporre è proprio un tuffo nel passato: la Polaroid GO Generation 2 ricorda, nella forma e nelle linee bombate, proprio il modello che tutti sognavamo da giovanissimi. Realizzata al 30% con plastica riciclata, strizza anche un occhio all’ambiente. Ha a disposizione diverse funzioni interessanti, come la doppia esposizione, l’auto-timer e la funzione selfie, che ti aiuta a trovare la luce adatta per le tue foto.

Porta con te in vacanza un tocco di colore: la fotocamera Kodak Printomatic, con potente sensore da 5 megapixel e obiettivo grandangolare 1:2, è l’ideale per i tuoi scatti memorabili. Disponibile in diversi colori audaci, è un modello piccolo e compatto, facilissimo da utilizzare. Puoi persino tornare a fotografare i tuoi momenti più belli mentre è in corso la stampa della foto precedente.

Sempre Kodak propone un kit assolutamente imperdibile per l’estate: si tratta di Mini Shot 3 Retro, fotocamera digitale con stampante per foto integrata. Elevata qualità delle foto e una resa incredibile ti regaleranno ricordi indimenticabili (e quasi indistruttibili!). Inoltre, puoi collegare il tuo smartphone alla stampante via Bluetooth per stampare anche le foto presenti in archivio e modificarle con le tantissime funzionalità dell’app Kodak Photo Printer.

Coloratissima e divertente, la fotocamera a sviluppo istantaneo Fujifilm Instax Mini 12 è il tuo nuovo must have per le vacanze. Si accende ruotando l’obiettivo e stampa in soli 5 secondi, inoltre il modello è dotato di diverse funzionalità aggiuntive: la modalità close-up, lo specchietto selfie e la regolazione automatica di esposizione e flash. Scegli tra le cinque nuance pastello e goditi un’estate a prova di foto.

Vuoi regalare anche ai tuoi bimbi l’esperienza meravigliosa di costruire i loro primi ricordi di viaggio? La fotocamera istantanea Gofunly, con schermo da 3 pollici e una potenza di 14 megapixel, è semplicissima e intuitiva da utilizzare, per bambini dai 3 ai 12 anni. I tuoi figli potranno divertirsi con foto in bianco e nero da stampare in tempo reale. Nella confezione è inclusa anche una scheda memoria da 32 gb, per archiviare gli scatti più belli.

