Nel panorama degli smartphone di fascia media, la fotografia è diventata il nuovo campo di battaglia. Non bastano più sensori ad alta risoluzione e ottiche di qualità: l’intelligenza artificiale sta ridefinendo il modo in cui catturiamo i nostri ricordi. In questa corsa all’innovazione, alcuni brand stanno scommettendo su soluzioni che promettono di rendere più accessibile per tutti e tutte la fotografia professionale.

Vivo V40 scommette tutto sulla fotografia mobile con fotocamere ZEISS da 50MP e AI avanzata. Batteria da 5500mAh, sistema Aura Light per ritratti professionali e tecnologie creative lo rendono interessante per le amanti della fotografia.

VOTO TOTALE 7.8 Vivo V40 Cerchi uno smartphone che faccia ottime foto senza essere una fotografa professionista? Vivo V40 potrebbe essere la risposta che stavi cercando, soprattutto se ami i ritratti e i selfie. L'abbiamo provato per te, scopriamo insieme perché è così speciale.

PRO Ritratti (quasi) professionali

Sistema Aura Light con effetto ring light integrato

Funzioni AI per editing di foto e video CONTRO Non ha la ricarica wireless

Software non minimale

Design e display VOTO: 8 Vivo V40 colpisce al primo sguardo per il suo design raffinato, con un particolare elemento gioiello: il Gemini Ring che racchiude le fotocamere. Nonostante la batteria generosa, resta sottile e maneggevole. Il display con luminosità aumentata del 60,7% rimane perfettamente visibile anche sotto il sole, mentre le tecnologie per il comfort visivo proteggono i tuoi occhi durante l'uso prolungato. La certificazione IP68 significa che non teme pioggia o schizzi d'acqua, un plus non da poco nella vita di tutti i giorni (può essere usato anche con le mani bagnate)

Fotocamera: studio fotografico tascabile VOTO: 9 Qui Vivo V40 dà davvero il meglio di sé. La fotocamera principale da 50MP, sviluppata in collaborazione con ZEISS, è una piccola rivoluzione: cattura 2,8 volte più luce rispetto alla media, traducendosi in foto nitide anche in condizioni difficili. Ma la vera magia sta nei ritratti: 7 modalità diverse per dare carattere ai tuoi scatti, più un sistema di illuminazione integrato (Aura Light) che funziona come una ring light professionale. I selfie non sono da meno: la fotocamera frontale da 50MP include una tecnologia di modellazione facciale che, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, corregge automaticamente le distorsioni tipiche dei selfie (addio facce "allungate"!). E per le foto di gruppo, l'algoritmo di riconoscimento multipersona mantiene ogni volto perfettamente a fuoco e ben definito.

Software: personalizzazione e creatività VOTO: 7 Funtouch OS è il sistema operativo del brand Vivo, caratterizzato dalla possibilità di personalizzare praticamente ogni aspetto dello smartphone, dalle icone al display sempre attivo, affinchè rispecchi il nostro stile e la personalità. Le animazioni fluide e la gestione intelligente della memoria garantiscono un'esperienza d'uso senza intoppi per la maggior parte delle attività che potremmo svolgere durante la nostra giornata, come l’invio di email, la navigazione social, la visione di una serie TV e così via.

Prestazioni e autonomia VOTO: 7 Sotto la scocca, il processore Snapdragon 7 Gen 3 garantisce prestazioni fluide per praticamente qualsiasi attività. I 12GB di RAM permettono di tenere aperte fino a 40 app contemporaneamente, mentre i 512GB di storage possono ospitare migliaia di foto in HD. La batteria da 5.500 mAh con tecnologia BlueVolt è un piccolo gioiello di ingegneria: più compatta del 16,5% rispetto alle batterie tradizionali della stessa capacità, si ricarica velocemente grazie al sistema FlashCharge da 80W, per quando abbiamo fretta di riprendere energia.